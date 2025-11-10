Студенты решили пошутить с игрушечными автоматами и сильно напугали хозяйку салона красоты

Студенческая шутка, от которой едва сердце не ушло в пятки. История из Гомеля. Троим местным "весельчакам" - 19, 20 и 21 года - наскучило после пар, и решили они вспомнить детские забавы. Купили в магазине игрушечные автоматы, которые выглядели вполне натурально. И, прогуливаясь по городу, дурачились. Увлекшись, в одном из дворов стали бегать по кустам и заглядывать в окна. Но забыли три богатыря, что с учетом комплекции, оружие в их руках выглядело как реальная угроза. Сложно представить, что испытала хозяйка местной студии красоты, когда к ее стеклянным дверям подошли "вооруженные" парни.