В Индии задержан владелец взорвавшегося автомобиля в Нью-Дели

Индийская полиция задержала владельца автомобиля, который взорвался вечером 10 ноября в Нью-Дели. Об этом сообщает телеканал INDTV.

Согласно последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере восемь человек и еще 24 получили ранения.

В Нью-Дели произошел взрыв у станции метро, погибли восемь человек

Очевидцы отмечают, что "взрыв был очень мощным". В районе происшествия в этот момент находилось много людей. К месту взрыва было направлено около 20 пожарных машин и более 15 карет скорой помощи. Движение транспорта в этом районе ограничено.

Уточняется, что взрыв произошел в автомобиле, остановившемся недалеко от станции метро. Кроме того, в результате взрыва загорелись еще 22 машины.

Причина взрыва в популярном туристическом районе не определена. Следственные органы Индии рассматривают все возможные версии произошедшего и проведут всестороннее расследование.