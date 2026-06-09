3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Богодель объяснил, почему Армению могут просто "вытеснить" с политической карты
Какую роль Запад приготовил Армении в своем геополитическом сценарии, в программе "Это другое" рассказал замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
"Ереван занял антироссийскую позицию. Не надо пытаться думать, что сейчас пройдут выборы, все рассосется. Не рассосется, - заверил он. - Все идет планомерно и, вероятнее всего, из этого региона Россию вытеснят".
Андрей Богодель:
"Мне понятно чаяние армянского народа, который понимает, что за собой привело падение Нагорного Карабаха, Арцаха, что стоит за тем, что сегодня строится Зангезурский коридор. Какие есть мысли по поводу турецкого проекта Большого Турана. В конце концов, что интересует Азербайджан в Сюнике? И эти вещи поставят точки над i в очень многих проблемах. Я думаю, как бы мы вообще лет через 50, может быть, я даже много даю, вообще увидели эту Армению? Будет ли существовать такое государство? Или этот народ просто будет изгнан со своих территорий? Мне бы, конечно, этого не хотелось".
"К сожалению, история не имеет сослагательного наклонения. История ничему не учит. Она наказывает за плохо выученные уроки", - сказал он и пожелал, чтобы Армения все-таки вовремя одумалась. "А для этого у нее есть все: и российская, и белорусская поддержка. Потому что для нас этот народ не чужой", - сказал Андрей Богодель.
Это другое | Дания строит украинские заводы дронов | Рубио признал прямое соучастие США
Дания официально размещает на своей территории полноценные заводы по производству украинских беспилотников. Теперь дроны, собранные в Ольборге, смогут за считанные часы бить по территории России, а бомбить эти заводы под пятой статьей НАТО будет практически невозможно. На фоне этого Госсекретарь США Марко Рубио прямо заявил: "Мы не нейтральные посредники. Мы поставляем оружие только Украине и вводим санкции только против России". Запад открыто занимает сторону и разгоняет милитаризацию от Прибалтики до Кавказа, а Россия получает все меньше времени на ответ.