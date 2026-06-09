Богодель объяснил, почему Армению могут просто "вытеснить" с политической карты

"Мне понятно чаяние армянского народа, который понимает, что за собой привело падение Нагорного Карабаха, Арцаха, что стоит за тем, что сегодня строится Зангезурский коридор. Какие есть мысли по поводу турецкого проекта Большого Турана. В конце концов, что интересует Азербайджан в Сюнике? И эти вещи поставят точки над i в очень многих проблемах. Я думаю, как бы мы вообще лет через 50, может быть, я даже много даю, вообще увидели эту Армению? Будет ли существовать такое государство? Или этот народ просто будет изгнан со своих территорий? Мне бы, конечно, этого не хотелось".