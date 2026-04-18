Богодель: ОДКБ - реальный региональный соперник для НАТО

Фото: ОДКБ

6 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. Обсуждали многое, но первое, что зацепило многих, это высказывание белорусского лидера о более аккуратной работе с Арменией.

Как сейчас нужно работать и вести себя с Арменией, чтобы полноценно ее вернуть в семью ОДКБ, ответил в "Актуальном интервью" замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности наталкивает на мысль серьезной реорганизации структуры. Такая ситуация приведет к потере целого кавказского региона безопасности (в 2012 году остановил свое членство в организации и Узбекистан. - прим. news.by). А это важнейший регион с точки зрения безопасности Каспия, маршрута "Север - Юг". "События, происходящие в Иране, предполагают, что именно от решения этих задач и от решения задач СВО зависит безопасность вообще всей зоны безопасности ОДКБ, поэтому роль Армении во многом важна", - пояснил собеседник.

Андрей Богодель

По словам Андрея Богоделя, сегодня в регионе существуют три организации, которые претендуют на звание военно-политического блока - НАТО, ОДКБ и отдельно Евросоюз. Именно ЕС порой забирает роль Североатлантического альянса (внутри НАТО имеется суборганизация JEF, "коалиция желающих"). Те же самые процессы начинают разворачиваться и в кавказском регионе.

Организация договора о коллективной безопасности - реальный региональный соперник для Североатлантического альянса. Андрей Богодель

Эксперт считает, что основную роль будут играть в мире военные союзы, хотя немаловажны будут и организации политического и экономического толка, однако именно военные в состоянии дать гарантии безопасности.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин все чаще говорят о многополярности мира. А как будет выглядеть этот многополярный мир, когда сегодня США давят со всех сторон? Вроде бы уже потихоньку и начинается формирование региональных образований - макрорегионов, где будет своя экономика и, вероятнее всего, информационная сфера. Но чтобы защитить этот макрорегион, там нужна военная сила, поэтому кроме экономических и политических организаций будут формироваться еще военные блоки", - отметил замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.