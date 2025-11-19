Богодель рассказал, как будет воевать дальше Украина

Как украинцы будут воевать зимой, если у них уже сейчас происходит отключение света. Например, в том же Киеве электричество подается на определенные часы. На эту тему в "Актуальном интервью" порассуждал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Он обратил внимание, что война, происходящая сегодня в Украине, разделилась на две части, причем не взаимосвязанных. С одной стороны, есть события на фронте - то, что происходит на земле на тактическом уровне без проведения крупномасштабных операций, при этом осуществляется овладение отдельными участками местности с невысоким темпом продвижения.

"Чтобы продолжать вооруженный конфликт, нужно применять стратегию измора. То есть для того, чтобы в последующем принудить Европу к выполнению своих целевых установок. Конечно, можно сказать, как принудить, если у России 2-5 % от мирового ВВП по номиналу, а у Европы - 25-30 %. Но не надо смотреть на Европу, как на некий единый механизм. Ведь Виктор Орбан, Роберт Фицо, Андрей Бабиш, тот же Кир Стармера с Эммануэлем Макроном имеют свои интересы. Хоть трясут и Бельгию, чтобы она выделяла деньги, она все равно упирается", - отметил собеседник.

Он привел цифры и констатировал, что у России госдолг составляет 18-20 %, Франции - 115 %, Испании - 112 %, Италии - 140 %. При таких процентах объявляется однозначный дефолт. Президент США Дональд Трамп, считает эксперт, потирает руки, потому что американский лидер прекрасно понимает, у кого все останется в руках после дефолта. К слову, еще Скотт Бенсон говорил, что США хотят, чтобы все технологическое производство в конечном итоге перекочевало в Штаты, "чтобы всем этим рулили США".

Андрей Богодель уверен, что для Трампа Европа - периферия. Его больше теперь интересует, что происходит в азиатско-тихоокеанском регионе, где лежат редкоземы, сосредоточены основные предприятия (Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур), а также с кем нужно будет состязаться. "А за счет Европы только обогатятся, и Россия в какой-то степени играет ему на руку. Но это одно направление, тактическое", - пояснил Андрей Богодель.

Второе направление - стратегическое. "Оперативного вообще не существует, потому что если оно будет появляться, то русские опять выйдут к Киеву, но что Украине делать потом? Как изматывать Европу? Получается, что дальше Россия проводит инфраструктурную войну", - заявил замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии. По его словам, достаточно долгое время Россия не наносила удары по энергоресурсам, по структурам, которые сегодня обеспечивают жизнедеятельность людей. Была даже договоренность - Украина не трогает российские НПЗ, а Россия не выключает свет. "Она этого и не делала до того, пока Зеленский не решил, что начнет запускать беспилотники даже за Урал, выполняя какие-то задачи", - сказал Андрей Богодель.

Он думает, что Российская Федерация не ставит жирную точку, чтобы завершить процесс, связанный с блэкаутом, с одной целью. РФ держит в голове возможность переговорного процесса, поэтому на сегодняшний день не уничтожены мосты и центры принятия решений. Сегодня функционируют и фактически все железнодорожные направления, линии электропередач, но, "если что, проблем с ними разделаться не составит". Россия, отметил эксперт, по-прежнему оставляет небольшое право за собой начать в любой момент переговоры, уничтожать полностью всю инфраструктуру.

"Но я еще раз хочу напомнить слова Владимира Путина, что Россия еще так ничего и не начинала. Она воюет в Украине левой рукой. Ей нужно сейчас решать более глобальные задачи, тем более на фоне того, что поменялась позиция прежде всего самих США, очень интересная позиция у Китая. Конечно, у России появилось и достаточное количество если не союзников, то партнеров, которых становится с каждым днем все больше и больше", - заметил Андрей Богодель.