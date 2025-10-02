3.66 BYN
Богодель: Существует определенная стратегия, которой пользуется весь коллективный Запад
Киев готовит резонансную провокацию. Об этом сообщила Служба внешней разведки России. Это инсценировка нападения якобы белорусских и российских подразделений на критическую инфраструктуру Польши.
О целях провокации и вовлеченных поговорили в студии "Первого информационного" с замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андреем Богоделем.
"Надо сказать, что на самом деле такая провокация вполне возможна. Ничего сегодня абсолютно исключать нельзя. Если посмотреть на это немного глубже и дальше, то становится очевидно: существует какой-то сценарий, определенная стратегия, которой сегодня пользуются не только Польша или Украина, а весь коллективный Запад", - отметил Андрей Богодель.
По его словам, у них есть общая цель, которая белорусам известна. Нанесение стратегического поражения России является ключевой определяющей целевой установкой, которую ставит перед собой Запад.
"Вспомните, к чему идет сегодня Российская Федерация. Она идет к тому, чтобы заставить или принудить Европу принять тот самый ультиматум, который был поставлен в 2021-м году", - заключил замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.