Богодель: Существует определенная стратегия, которой пользуется весь коллективный Запад

Киев готовит резонансную провокацию. Об этом сообщила Служба внешней разведки России. Это инсценировка нападения якобы белорусских и российских подразделений на критическую инфраструктуру Польши.

О целях провокации и вовлеченных поговорили в студии "Первого информационного" с замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андреем Богоделем.

"Надо сказать, что на самом деле такая провокация вполне возможна. Ничего сегодня абсолютно исключать нельзя. Если посмотреть на это немного глубже и дальше, то становится очевидно: существует какой-то сценарий, определенная стратегия, которой сегодня пользуются не только Польша или Украина, а весь коллективный Запад", - отметил Андрей Богодель.

По его словам, у них есть общая цель, которая белорусам известна. Нанесение стратегического поражения России является ключевой определяющей целевой установкой, которую ставит перед собой Запад.