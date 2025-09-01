Богодель: Трамп не понимает, зачем ему европейцы предлагают делить украинские области

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe2ef907-4ce1-4150-a7f4-c2faf60b50de/conversions/4dd98c77-0adf-4a70-97f8-d30a6cb18d16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe2ef907-4ce1-4150-a7f4-c2faf60b50de/conversions/4dd98c77-0adf-4a70-97f8-d30a6cb18d16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe2ef907-4ce1-4150-a7f4-c2faf60b50de/conversions/4dd98c77-0adf-4a70-97f8-d30a6cb18d16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe2ef907-4ce1-4150-a7f4-c2faf60b50de/conversions/4dd98c77-0adf-4a70-97f8-d30a6cb18d16-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью" объяснил, почему президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине и сделать Америку снова великой.

15 августа 2025 года на Аляске состоялся саммит президентов США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, немногим позже в Вашингтоне прошла встреча, куда приехали вначале Владимир Зеленский, а потом главы европейских правительств. "Трамп хотел уйти от вопросов, связанных с военной напряженностью, то есть он ставил вопрос о деэскалации в регионе вообще, и звонки, совершенные им Президенту Беларуси Александру Лукашенко, тоже не были случайны. У Трампа есть желание прекратить войны, потому что он пообещал сделать Америку снова великой ("Make America great again"), а этого можно достичь благодаря экономике, а не войне", - считает эксперт.

Фото: ТАСС

По словам Андрея Богоделя, президент США хочет решать вопросы в глобальном масштабе, и когда европейцы ему предлагают делить Херсонскую и Запорожские области в Украине, он не понимает, зачем ему это надо. И самое главное, что ему это не надо. "Он эту войну давно победил и хочет ее завершить. У него сейчас, прежде всего, есть желание изменить систему валютно-экономических отношений", - поделился точкой зрения замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии.

Как он обозначил, в мире активно идет появление цифровых денег. Уже наступает цифровой рубль и юань.

"А что с цифровым долларом? - задался вопросом собеседник. - Ведь можно это потерять раз и навсегда, втянувшись в дележку областей в Украине". Однако в это время Европа следует совершенно другой стратегии, в которой четко прописано:

удержать США именно в Европе, чтобы они решали все вопросы; не выпустить из сфер влияния Украину; никогда больше не пустить Россию в Европу, сделать железный занавес раз и навсегда; нанести стратегическое поражение России.

Андрей Богодель