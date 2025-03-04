Богодель: Зеленский на встрече с Трампом являлся рупором глобалистской Европы

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Зеленский на встрече с Трампом являлся рупором глобалистской Европы. Таким мнением в программе "Это другое" поделился заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Европе на сегодняшний день очень выгодно затягивание украинского конфликта, считает он. "Вся риторика, которая проходила на протяжении того, как избрали Трампа (это видели в действиях контактной группы "Рамштайн", затем и на Мюнхенской конференции по безопасности, и на бесконечном количестве саммитов, которые они внезапно вдруг провели, по итогам различных мероприятий), говорит о том, что Европа не перестроилась на новый мир. Она не видит возможности решения этих противоречий, которые видит Трамп. Европа не понимает, что мир уже перестроился, - считает заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси. - И стратегия у них остается прежней: стратегия нанесения поражения Российской Федерации. Это сквозит везде и в затягивании вооруженного конфликта".

Андрей Богодель:

"Зеленский, который поехал на встречу с Трампом, являлся не чем-нибудь, а рупором этой Европы. Он, по сути своей, привез ультиматум глобалистской Европы самому Трампу для того, чтобы заставить Трампа встроиться именно в эту колею, которую сегодня именно глобальный мир пытается преподнести как нечто, что может спасти мир в этой ситуации".

Это другое|Спектакль в Белом доме | Зеленский в ловушке | Трамп требует извинений | Украина на грани Миротворческая дипломатия Дональда Трампа, казалось, была готова к новым свершениям, но что-то пошло не так. Ожидания не совпали с реальностью, и теперь мы наблюдаем, как все это захлебывается. После недавнего шоу в Овальном кабинете становится очевидно, что Трамп не намерен сдаваться и вернется к переговорам только после публичного извинения. Европейский саммит подарил Зеленскому надежду, однако конкретных предложений так и не поступило. Одной поддержкой гинеколога Фон дер Ляйен русских не одолеешь, ведь Зеленский говорит о мире, но требует вооружения. Подробности смотрите в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое". 04.03.2025 23:59

По его словам, сценарий встречи 28 февраля с Трампам был заготовлен самим Зеленским. "Он шел, чтобы именно таким образом привлечь внимание. Почему? Европе нужно всячески удержать Соединенные Штаты в пространстве Евросоюза, Европы. Мир для них должен быть европоцентричен. Для Европы основным объектом, через который она способна воздействовать на мир, является Украина. Соответственно, пока есть Украина, пока Америка является европоцентричной, Европа становится центром земного шара, чем она сегодня и является, - пояснил он. - У нее есть возможность не быть вышвырнутой на обочину нынешней политической ситуации, а именно заправлять всем. Европа - это и есть центр глобализма сегодня, с которым пытается бороться Трамп. А Украина - это объект, который на сегодняшний день предоставлен в качестве поля боя".

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Заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси добавил, что, по его мнению, разведка у Трампа работает превосходно, он знал, каким образом будет действовать Зеленский на встрече.

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