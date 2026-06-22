Боль и гордость: с такими чувствами шли к стеле "Минск - город-герой" участники митинга-реквиема

Память народа воплощается и в монументах, которых в Беларуси немало. За ними - сотни тысяч судеб конкретных людей, которые, как и мы, жили, трудились и верили в светлое будущее.

Одна из самых узнаваемых локаций страны - стела "Минск - город-герой, украшает пересечение проспектов Победителей и Машерова вот уже более 40 лет. Сегодня здесь собрались почти 200 человек - это студенты колледжей и вузов нашей столицы, члены профсоюзных организаций, представители администраций районов Минска, а также члены Коммунистической партии Беларуси. К слову, локация для такого скорбного мероприятия выбрана неслучайно. Монумент "Минск - город-герой" - это место всенародной памяти, его знают не только белорусы, но и граждане других стран.

Юрий Круглик, первый секретарь Минского городского комитета Коммунистической партии Беларуси: "85 лет назад вероломно фашистская Германия напала на Советский Союз. Закончилась мирная жизнь. И фактически жизнь разделилась на до и после войны. Нас, белорусов, как и весь советский народ, объединяет одно общее горе. Для кого-то больше, для кого-то меньше, но у каждой семьи, а если говорить про Беларусь, это порядка 30-40 % белорусов погибло".

Для каждого из участников это возможность отдать дань памяти всем, кто завоевал для нас, современного поколения, право жить в мирной и процветающей стране, а также вспомнить своих предков. Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну белорусскую семью - в каждой своя история.

22 июня - день, когда 85 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Атака началась ранним утром 1941 года с бомбардировок советских городов, военных аэродромов и важных объектов инфраструктуры.