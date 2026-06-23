Более 1 млн однолетних цветов украсят Минск в 2026 году

Цветочные ноу-хау для урбанистического ландшафта белорусской столицы: более 1 млн однолетних цветов украсят Минск в этом сезоне - бархатцы, петунии, бегонии, виолы и цинерарии.

Так, в Октябрьском районе уже появилось почти 35 тыс. новых цветов. На улично-дорожной сети разместились более 1,5 тыс. ящиков с ампельными летними растениями.

Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой":

"Мы высадили около 87 % однолетних цветочных растений. Оставшаяся часть входит в ремонтные работы, которые будут производиться в августе для подготовки цветников к празднику города. И в том числе это хризантема, которая будет высажена в осенний период. То есть можно сказать, что мы уже завершили посадку однолетних цветочных растений".

Екатерина Короткина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e617e6fb-a588-4014-b950-4f22f3c23392/conversions/2c4ecaff-f2d5-48ca-b69b-6e094df17c54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e617e6fb-a588-4014-b950-4f22f3c23392/conversions/2c4ecaff-f2d5-48ca-b69b-6e094df17c54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e617e6fb-a588-4014-b950-4f22f3c23392/conversions/2c4ecaff-f2d5-48ca-b69b-6e094df17c54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e617e6fb-a588-4014-b950-4f22f3c23392/conversions/2c4ecaff-f2d5-48ca-b69b-6e094df17c54-xl-___webp_1920.webp 1920w