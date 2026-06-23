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Более 1 млн однолетних цветов украсят Минск в 2026 году
Цветочные ноу-хау для урбанистического ландшафта белорусской столицы: более 1 млн однолетних цветов украсят Минск в этом сезоне - бархатцы, петунии, бегонии, виолы и цинерарии.
Так, в Октябрьском районе уже появилось почти 35 тыс. новых цветов. На улично-дорожной сети разместились более 1,5 тыс. ящиков с ампельными летними растениями.
Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой":
"Мы высадили около 87 % однолетних цветочных растений. Оставшаяся часть входит в ремонтные работы, которые будут производиться в августе для подготовки цветников к празднику города. И в том числе это хризантема, которая будет высажена в осенний период. То есть можно сказать, что мы уже завершили посадку однолетних цветочных растений".
Также продолжают работу и по высадке многолетников, дополнительно их появится свыше 100 тыс. на зеленых территориях во всех районах Минска. Работы продолжаются и по посадке кустовых роз, их в городе появится свыше 50 тыс.