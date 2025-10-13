3.69 BYN
Более 200 писем написали студенты БГАТУ своим мамам в преддверии праздника
Профсоюзные акции ко Дню матери и Дню отца стартовали в Беларуси в рамках Недели родительской любви. Работники профкомов помогут оформить открытку и отправят адресату.
К душевному марафону подключились студенты Белорусского государственного аграрного технического университета. К открыткам добавили теплые видеопоздравления. Все ролики опубликуют на интернет-площадках.
Ирина Цубанова, председатель первичной профсоюзной организации студентов БГАТУ: "Не каждый студент может проявить свои чувства и сказать маме в глаза о том, как он ее любит, насколько она ему дорога. Поэтому мы предложили написать письмо. Каждая мама ждет эти искренние, самые важные слова в жизни. Уже написано более 200 писем, которые будут отправлены по почте".
Поддержке работников, имеющих детей, белорусские профсоюзы уделяют особое внимание. Для них предусмотрены скидки, дополнительные выплаты, подарки. На многих предприятиях многодетные мамы имеют право на дополнительные выходные дни с сохранением средней зарплаты.