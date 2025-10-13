Более 200 писем написали студенты БГАТУ своим мамам в преддверии праздника

Ирина Цубанова, председатель первичной профсоюзной организации студентов БГАТУ: "Не каждый студент может проявить свои чувства и сказать маме в глаза о том, как он ее любит, насколько она ему дорога. Поэтому мы предложили написать письмо. Каждая мама ждет эти искренние, самые важные слова в жизни. Уже написано более 200 писем, которые будут отправлены по почте".