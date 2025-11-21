Более 24 тыс. человек встретят Новый год в санаториях Беларуси

Изменился и характер спроса: все больше людей ориентируются на здоровый образ жизни и выбирают восстановительные антистрессовые программы. Санаторно-курортное лечение остается приоритетным для белорусов в зимнее время.

"Порядка 87 % мест уже забронировано на ноябрь месяц от общекоечной мощности здравниц. На декабрь в целом порядка 65 % забронировано. Что касается наиболее востребованного периода - новогодних и рождественских праздников, здесь бронирование активно шло где-то с середины летнего периода, начиная с июля. Потому что в деятельности санаторно- курортного лечения второй период пользуется наибольшим спросом. На сегодня можно уже констатировать, что порядка 90-91 % мест в санаторно-курортных организациях республики забронировано на период новогодних и рождественских праздников".