Более 300 делегатов со всей Беларуси приняли участие в 46-м Cъезде БРСМ в Минске
46-й Cъезд БРСМ проходит в Минске в канун 105-летия образования Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси.
На 46-й Cъезд Белорусского республиканского союза молодежи сегодня съехались делегаты со всей страны, а это более 300 человек. На повестке заседания только актуальные вопросы.
Во-первых, подведут итоги работы общественного объединения за последнюю пятилетку, обязательно наметят задачи на перспективу и, конечно же, поставят цели, которых будут достигать все вместе. Важной задачей является избрание руководящих органов Центрального комитета.
Съезд проходит под красивым девизом. Он посвящен 105-летию с момента образования комсомола Беларуси. Мы бережно чтим свои традиции и привносим новое в молодежное движение.
"У нас много направлений, но выделить хотелось бы три. Конечно, это студотрядовское движение, потому что ребята любят это движение, они ищут новых друзей, зарабатывают деньги, мы продолжаем добрые традиции, строим очень важные объекты, оставляем после себя наследие. Также это волонтерское движение под названием "Доброе сердце", наши ребята помогают пожилым людям. Мы являемся таким кадровым потенциалом для нашей страны, потому что наши лидеры молодежного движения взаимодействуют с органами исполнительной власти, предприятиями, с молодежью. Они нарабатывают первый колоссальный опыт, чтобы делать нашу страну лучше", - отметил директор Регионального центра правовой информации Брестской области, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ (2018-2025 гг.) Юрий Сегенюк.