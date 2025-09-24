Более 300 делегатов со всей Беларуси приняли участие в 46-м Cъезде БРСМ в Минске

"У нас много направлений, но выделить хотелось бы три. Конечно, это студотрядовское движение, потому что ребята любят это движение, они ищут новых друзей, зарабатывают деньги, мы продолжаем добрые традиции, строим очень важные объекты, оставляем после себя наследие. Также это волонтерское движение под названием "Доброе сердце", наши ребята помогают пожилым людям. Мы являемся таким кадровым потенциалом для нашей страны, потому что наши лидеры молодежного движения взаимодействуют с органами исполнительной власти, предприятиями, с молодежью. Они нарабатывают первый колоссальный опыт, чтобы делать нашу страну лучше", - отметил директор Регионального центра правовой информации Брестской области, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ (2018-2025 гг.) Юрий Сегенюк.