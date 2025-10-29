Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Более 300 юных белорусов пополнили ряды октябрят и пионеров

Более 300 школьников из минской гимназии № 16 пополнили ряды октябрят, пионеров и Союза молодежи, дав клятву любить Родину, быть честным и справедливым.

Торжественная церемония состоялась в Мраморном зале Дворца детей и молодежи.

Пионер стремится не только познать мир, но и улучшить его, поэтому ребята наравне со взрослыми могут предлагать свои инициативы, проекты и полезные дела.

В 2025 году Белорусской пионерской организации исполнилось 35 лет. Сейчас ее большая команда насчитывает почти 650 тыс. детей и подростков.

ОбществоМолодежь

пионерышкольники