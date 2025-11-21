Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Более 500 арендных квартир для военнослужащих построено в Беларуси в 2025 году

В Беларуси решение жилищных проблем для военнослужащих находится в приоритете. Только в 2025 году в стране было построено более 500 арендных квартир, еще около 240 планируется ввести в эксплуатацию.

Арендное жилье для военнослужащих предоставляется на период службы, но есть возможность получить его в личную собственность безвозмездно.

Максим Ноздрин, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных сил Беларуси:

"Сам по себе порядок передачи арендного жилья в собственность подразумевает собой наличие выслуги более 20 лет, а также смотрим, пользовался ли служащий господдержкой. Необходимо прослужить 20 лет, собственность можно получить путем рассрочки на 15 лет, а если у военнослужащего есть выслуга более 25 лет, и он не пользовался ранее господдержкой, тогда жилое помещение отдается в собственность безвозмездно".

Максим Ноздрин, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных сил Беларуси

В Слуцке военнослужащие железнодорожной бригады уже получили ключи от новых арендных квартир. Можно заселяться сразу, ремонт не нужен. Готова и инфраструктура: от магазинов до детских площадок.

