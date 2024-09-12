Более 500 авторов захотели поучаствовать в проекте Viva Kola Art

Прекрасный синтез спорта и искусства. Viva Kola Art расширяет свои границы. К проекту, который запускал велоспорт, присоединились настольный теннис, шахматы, футбол и не только. Как отмечают организаторы, в этом сезоне более 500 авторов подали заявки на участие в конкурсе.

Алексей Иванов, гендиректор велоклуба "Минск":

"Очень приятно, что присоединились новые виды спорта, новые федерации, ассоциации. На сегодняшний момент более 500 авторов подали заявки на участие в нашем конкурсе, на порядок больше участников, чем было в 2023 году. И по ходу даже этого сезона к нам присоединился футбол, присоединился лыжный спорт, шахматы, настольные тренировки. Мы были уверены, что мы получим новых партнеров".

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

"Очень интересный проект, потому что то колесо, которое мы катнули в 2023 году, мы думали, это спортивно-художественное, а оно уже превращается в историческое. Те проекты, те участники - это действительно знаковые, они делают работы тематические и образные. Это будет очень серьезный художественный фестиваль в нашем городе".