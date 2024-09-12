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Более 500 авторов захотели поучаствовать в проекте Viva Kola Art
Прекрасный синтез спорта и искусства. Viva Kola Art расширяет свои границы. К проекту, который запускал велоспорт, присоединились настольный теннис, шахматы, футбол и не только. Как отмечают организаторы, в этом сезоне более 500 авторов подали заявки на участие в конкурсе.
Алексей Иванов, гендиректор велоклуба "Минск":
"Очень приятно, что присоединились новые виды спорта, новые федерации, ассоциации. На сегодняшний момент более 500 авторов подали заявки на участие в нашем конкурсе, на порядок больше участников, чем было в 2023 году. И по ходу даже этого сезона к нам присоединился футбол, присоединился лыжный спорт, шахматы, настольные тренировки. Мы были уверены, что мы получим новых партнеров".
Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:
"Очень интересный проект, потому что то колесо, которое мы катнули в 2023 году, мы думали, это спортивно-художественное, а оно уже превращается в историческое. Те проекты, те участники - это действительно знаковые, они делают работы тематические и образные. Это будет очень серьезный художественный фестиваль в нашем городе".
Открытие республиканской выставки состоится уже через неделю во Дворце искусства и продлится до 30 ноября. Посетители смогут не просто увидеть лучшие произведения проекта, но и отдать свой голос за работу, которая и получит "Приз зрительских симпатий".
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