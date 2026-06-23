Более 700 детских лагерей принимают отдыхающих в Брестской области

В Брестской области отдыхающих принимают более 700 детских лагерей. Стационарные, дневные, загородные и патриотические - один из них расположен на территории легендарной цитадели.

В этом сезоне в лагерях 1-го региона оздоровят почти 64 тыс. детей. Число патриотических смен выросло вдвое из-за востребованности. Пожалуй, самое популярное место, куда мечтают попасть ребята со всей области - лагерь "Патриот", расположенный на территории Брестской крепости.

Полоса препятствий на высоте, экстремальный скалодром, веревочный городок - на каждой локации здесь происходит своя проверка на выносливость. Патриотическая смена - это своего рода школа мужества для будущих защитников.

"Сегодня мы еще подтягивались на турнике, на брусьях отжимались, были скалодром и веревочный городок. Очень крутые условия проживания: живем в палатках, как на полевых сборах. Подготовка, как бы, к армии", - рассказал учащийся СШ № 5 Бреста Марк Мачинский.

Марк Мачинский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b2e9634-fa63-402f-9d54-7cb313b7ba27/conversions/e83c83fc-4489-40fa-895a-4ad2e7b184b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b2e9634-fa63-402f-9d54-7cb313b7ba27/conversions/e83c83fc-4489-40fa-895a-4ad2e7b184b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b2e9634-fa63-402f-9d54-7cb313b7ba27/conversions/e83c83fc-4489-40fa-895a-4ad2e7b184b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b2e9634-fa63-402f-9d54-7cb313b7ba27/conversions/e83c83fc-4489-40fa-895a-4ad2e7b184b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спортивный комплекс патриотического центра в Брестской крепости - место для тренировок. Здесь и большое поле для футбола и других активных игр, тренажеры, локации для эстафет. Во время смены проходят и сдачи нормативов: от подтягиваний до сборки и разборки оружия. Условия максимально приближены к будням военнослужащих, именно за этой атмосферой сюда и приехали ребята.

"Я научился многому на уроках допризывной подготовки к школе, и теперь показываю свое мастерство тут! Вечером проходят спортивно-массовые мероприятия, в спортивные игры играем - футбол, волейбол", - поделился учащийся гимназии № 4 Бреста Михаил Станкевич.

Михаил Станкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea6e5b-3d9d-441a-be30-5649a638c36e/conversions/29a803bb-dbcc-4300-9a89-e03a56d880f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea6e5b-3d9d-441a-be30-5649a638c36e/conversions/29a803bb-dbcc-4300-9a89-e03a56d880f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea6e5b-3d9d-441a-be30-5649a638c36e/conversions/29a803bb-dbcc-4300-9a89-e03a56d880f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46ea6e5b-3d9d-441a-be30-5649a638c36e/conversions/29a803bb-dbcc-4300-9a89-e03a56d880f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Бурак, директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи:

"С учетом того что 22 июня - это памятная дата, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны, все это будет в смене, в мероприятиях отражено: будет посещение Брестской крепости, Музея обороны, знаковых мест на территории Бреста, воинских частей".

Ольга Бурак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef85ec8c-df1a-4b56-9f6e-43227566c0f7/conversions/19bf20db-89ef-442c-b6a3-466a72fb137b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef85ec8c-df1a-4b56-9f6e-43227566c0f7/conversions/19bf20db-89ef-442c-b6a3-466a72fb137b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef85ec8c-df1a-4b56-9f6e-43227566c0f7/conversions/19bf20db-89ef-442c-b6a3-466a72fb137b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef85ec8c-df1a-4b56-9f6e-43227566c0f7/conversions/19bf20db-89ef-442c-b6a3-466a72fb137b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В патриотическом центре в этом сезоне примут более тысячи детей - и это рекорд. Из-за востребованности увеличили количество смен, поэтому побывать в историческом месте и провести время с пользой получится у детей со всей страны.

Лето в активном формате встречает и оздоровительный лагерь "Волна-Любань" в лесном уголке Кобринского района.

"Очень много развлечений. Есть футбольная и баскетбольная площадки, качели, зоны отдыха", - отметила отдыхающая оздоровительного лагеря Екатерина Гимбатова.

Екатерина Гимбатова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7006a19d-2482-44a0-8e25-b6c42fca6c74/conversions/4c10c574-3a1c-42a9-ae10-05ea90f671be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7006a19d-2482-44a0-8e25-b6c42fca6c74/conversions/4c10c574-3a1c-42a9-ae10-05ea90f671be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7006a19d-2482-44a0-8e25-b6c42fca6c74/conversions/4c10c574-3a1c-42a9-ae10-05ea90f671be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7006a19d-2482-44a0-8e25-b6c42fca6c74/conversions/4c10c574-3a1c-42a9-ae10-05ea90f671be-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я в этом лагере 4 раза был уже, и мне нравится тут проводить свое время, потому что здесь очень весело, здесь много общения, добрые вожатые", - поделился отдыхающий оздоровительного лагеря Артем Прокопчук.

С первых дней начинаются флешмобы, активные игры и соревнования между отрядами. На территории расположены обновленные яркие корпуса, детский городок, и даже пляж.

Дмитрий Машлякевич, директор оздоровительного лагеря "Волна-Любань" (Кобринский район):

"Были приобретены три катамарана, чтобы у детей было больше развлечений, так как мы находимся на берегу большого красивого озера Любань. Корпуса у нас разноцветные. Весной отремонтировали входные группы".

Дмитрий Машлякевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a91b619d-6e0a-410e-8902-28284391556c/conversions/ee273fee-66f7-460a-854d-2bdabffbcb72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a91b619d-6e0a-410e-8902-28284391556c/conversions/ee273fee-66f7-460a-854d-2bdabffbcb72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a91b619d-6e0a-410e-8902-28284391556c/conversions/ee273fee-66f7-460a-854d-2bdabffbcb72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a91b619d-6e0a-410e-8902-28284391556c/conversions/ee273fee-66f7-460a-854d-2bdabffbcb72-xl-___webp_1920.webp 1920w