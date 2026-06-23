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Более 700 детских лагерей принимают отдыхающих в Брестской области
В Брестской области отдыхающих принимают более 700 детских лагерей. Стационарные, дневные, загородные и патриотические - один из них расположен на территории легендарной цитадели.
В этом сезоне в лагерях 1-го региона оздоровят почти 64 тыс. детей. Число патриотических смен выросло вдвое из-за востребованности. Пожалуй, самое популярное место, куда мечтают попасть ребята со всей области - лагерь "Патриот", расположенный на территории Брестской крепости.
Полоса препятствий на высоте, экстремальный скалодром, веревочный городок - на каждой локации здесь происходит своя проверка на выносливость. Патриотическая смена - это своего рода школа мужества для будущих защитников.
"Сегодня мы еще подтягивались на турнике, на брусьях отжимались, были скалодром и веревочный городок. Очень крутые условия проживания: живем в палатках, как на полевых сборах. Подготовка, как бы, к армии", - рассказал учащийся СШ № 5 Бреста Марк Мачинский.
Спортивный комплекс патриотического центра в Брестской крепости - место для тренировок. Здесь и большое поле для футбола и других активных игр, тренажеры, локации для эстафет. Во время смены проходят и сдачи нормативов: от подтягиваний до сборки и разборки оружия. Условия максимально приближены к будням военнослужащих, именно за этой атмосферой сюда и приехали ребята.
"Я научился многому на уроках допризывной подготовки к школе, и теперь показываю свое мастерство тут! Вечером проходят спортивно-массовые мероприятия, в спортивные игры играем - футбол, волейбол", - поделился учащийся гимназии № 4 Бреста Михаил Станкевич.
Ольга Бурак, директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи:
"С учетом того что 22 июня - это памятная дата, 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны, все это будет в смене, в мероприятиях отражено: будет посещение Брестской крепости, Музея обороны, знаковых мест на территории Бреста, воинских частей".
В патриотическом центре в этом сезоне примут более тысячи детей - и это рекорд. Из-за востребованности увеличили количество смен, поэтому побывать в историческом месте и провести время с пользой получится у детей со всей страны.
Лето в активном формате встречает и оздоровительный лагерь "Волна-Любань" в лесном уголке Кобринского района.
"Очень много развлечений. Есть футбольная и баскетбольная площадки, качели, зоны отдыха", - отметила отдыхающая оздоровительного лагеря Екатерина Гимбатова.
"Я в этом лагере 4 раза был уже, и мне нравится тут проводить свое время, потому что здесь очень весело, здесь много общения, добрые вожатые", - поделился отдыхающий оздоровительного лагеря Артем Прокопчук.
С первых дней начинаются флешмобы, активные игры и соревнования между отрядами. На территории расположены обновленные яркие корпуса, детский городок, и даже пляж.
Дмитрий Машлякевич, директор оздоровительного лагеря "Волна-Любань" (Кобринский район):
"Были приобретены три катамарана, чтобы у детей было больше развлечений, так как мы находимся на берегу большого красивого озера Любань. Корпуса у нас разноцветные. Весной отремонтировали входные группы".
В лагерях с круглосуточным пребыванием на Брестчине отдохнут этим летом почти 25 тыс. ребят.