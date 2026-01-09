Более 900 коммунальщиков и 226 единиц техники: как Могилев расчищает улицы после снегопада

Работа по ликвидации последствий непогоды кипит и в Могилевской области. В самом областном центре ситуация находится под контролем, транспорт работает в полном объеме. Снег убирют 100 единиц техники, 470 рабочих расчищают дворовые территории, подъездные пути и дороги, остановки.

В горисполкоме прошло заседание ситуационного штаба, где обсуждались вопросы работы всех структур во время ликвидации последствий сильного снегопада.

Сейчас основной упор в работе делают на улично-дорожную сеть, остановочные пункты, чтобы дать людям возможность беспрепятственно передвигаться по городу.

Игорь Бушлеков, первый зампредседателя Могилевского горисполкома:

"Мы проанализировали ночную работу наших коммунальных предприятий, дорожных служб и акцентировали внимание на субъектах хозяйствований и дополнительные объемах работ, чтобы освободить предприятия коммунальной сферы от дополнительной работы и больший акцент сделать на дорожные магистрали, чтобы система здравоохранения и социальная сфера функционировали".

Вячеслав Башаримов, начальник Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

"За прошедшие сутки выпало более 24 мм осадков, снегопад продолжится ориентировочно до 15:00, аварийная служба продолжает работать в усиленном режиме. Могилевский городской отдел поднят по тревоге для расчистки социальных объектов детских дошкольных остановочных пунктов и оказания помощи".