Более 900 коммунальщиков и 226 единиц техники: как Могилев расчищает улицы после снегопада
Работа по ликвидации последствий непогоды кипит и в Могилевской области. В самом областном центре ситуация находится под контролем, транспорт работает в полном объеме. Снег убирют 100 единиц техники, 470 рабочих расчищают дворовые территории, подъездные пути и дороги, остановки.
В горисполкоме прошло заседание ситуационного штаба, где обсуждались вопросы работы всех структур во время ликвидации последствий сильного снегопада.
Сейчас основной упор в работе делают на улично-дорожную сеть, остановочные пункты, чтобы дать людям возможность беспрепятственно передвигаться по городу.
Игорь Бушлеков, первый зампредседателя Могилевского горисполкома:
"Мы проанализировали ночную работу наших коммунальных предприятий, дорожных служб и акцентировали внимание на субъектах хозяйствований и дополнительные объемах работ, чтобы освободить предприятия коммунальной сферы от дополнительной работы и больший акцент сделать на дорожные магистрали, чтобы система здравоохранения и социальная сфера функционировали".
Вячеслав Башаримов, начальник Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
"За прошедшие сутки выпало более 24 мм осадков, снегопад продолжится ориентировочно до 15:00, аварийная служба продолжает работать в усиленном режиме. Могилевский городской отдел поднят по тревоге для расчистки социальных объектов детских дошкольных остановочных пунктов и оказания помощи".
Всю ночь бригады работали в усиленном режиме. На расчистку дорог и обработку их против гололеда выведено 226 единиц спецтехники, более 900 коммунальных работников. На территории Могилевской области задействовано 198 единиц техники, сформировано 169 аварийно-восстановительных бригад и привлечено 526 единиц техники для расчистки дорог.