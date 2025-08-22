3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Большие колонны людей из разных городов и деревень. Браслав принимает католический фестиваль
22 августа в Браславе большое духовное событие. Стартует фестиваль в честь чудотворной иконы Матери Божией Браславской. Ее еще называют королевой озер. Католический форум собирает сотни верующих, кстати, многие добираются сюда пешком.
Фестиваль в Браславе начался. Традиционно он открывается прибытием паломников. Люди большими колоннами приходят из разных городов и деревень не только Витебской области, но со всей Беларуси и даже из-за рубежа. Они приезжают сюда, конечно, чтобы пообщаться друг с другом, чтобы принять участие в мероприятиях фестиваля, и, конечно, чтобы поклониться святыне, главной святыне этого края и всей нашей страны - иконе Божией Матери Браславской. Это очень древний образ, говорят, что он появился еще в XV веке. Подробнее об иконе, о паломничестве и о том, какой будет программа нынешнего фестиваля, рассказал епископ Витебский Олег Буткевич.
Олег Буткевич, вице-председатель конференции католических епископов Беларуси, епископ Витебский: "Спасибо, благодарю, слава Христу. Это действительно очень красивое и торжественное событие, которое собирает множество верующих не только из нашей епархии, но и из-за рубежа, из нашей страны и других стран. Само расположение этого места - на границе с Латвией - традиционно привлекает паломников из соседних государств, которые тоже принимают участие в этих торжествах".
С каждым годом этот фестиваль, кажется, разрастается, масштабируется. В чем особенность этого года и что нового ожидается?
"Прежде всего в этом году мы отмечаем юбилейный год христианства - 2025-й, это, конечно, накладывает свой отпечаток на нынешние торжества. Уже сейчас к нам прибывает много паломников, которые приходят в наш санктуарий. Люди очень ценят этот праздник, потому что это всегда возможность вновь прикоснуться к духовному наследию, получить божью благодать, помолиться о своих нуждах. Сюда приходят и с трудностями, и с радостями, чтобы поблагодарить Бога за его заботу, за те дары и добро, которые человек получает в жизни", - рассказал епископ Витебский Олег Буткевич.
Более того, весь этот фестиваль серьезно поддерживает Белтелерадиокомпания. Завтрашнюю мессу, которая начнется в 11:30, в прямом эфире будет транслировать телеканал "Беларусь 3".