"Борется коллективный Запад" - Хидирбегишвили о сценарии дестабилизации в Грузии по образцу Беларуси

Ситуация в Грузии остается напряженной - в стране продолжаются попытки дестабилизации и свержения легитимной власти. По мнению главного редактора и гендиректора агентства "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили, происходящее является частью отработанного сценария, в котором ключевую роль играют западные силы. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"В Грузии происходят те же процессы, которые были в Беларуси. Борется коллективный запад", - заявил эксперт, отметив, что "по заявлениям послов западного дипкорпуса, аккредитованного Грузией, которых всех вызвали на ковер в Министерство иностранных дел, можно уже точно сказать, какие это страны. Это Германия, Франция, Великобритания".

Что касается США, то, по словам эксперта, американские конгрессмены, проголосовавшие за так называемые "антигрузинские" законопроекты, "просто введены в заблуждение". Он утверждает, что на решение Вашингтона влияет мощное лобби: "Несколько лоббистов Саакашвили. Мы узнали, что они получили около полумиллиона долларов от Саакашвили и от его матери за последнее время".

По словам эксперта, работа по дестабилизации ведется открыто и координируется через ряд неправительственных организаций. "Агенты западного влияния финансируются, конечно, активно работающим в Грузии фондом Сороса, еще работает у нас гражданский сектор, так называемый Клуб Франклина. Все они очень уютно получили крышу в Черноморском университете. Там проходят тренинги, там учат боям в городе. Там дают инструкции, как организовывать, свергать власть, врываться в парламент", - отметил вовлеченность образовательного учреждения в политические процессы Арно Хидирбегишвили. По его словам, демонстрировались кадры по телевидению, где участников учат владению оружием.

Несмотря на существование в стране законодательства об иностранном влиянии, эксперт признает, что организации продолжают работу. "Официальные транши остановлены. Но вот Великобритания проталкивает проект "Великого Турана" вместе с Турцией и Азербайджаном, поэтому ее интересует Грузия и Армения. А деньги передаются диппочтой, кэшем. Об этом знают грузинские спецслужбы", - заявил Арно Хидирбегишвили.