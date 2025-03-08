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"Босиком катались по льду" - чем с детства отличались сыновья матери-патриотки Анастасии Куприяновой
Суровая Великая Отечественная война показала всему народу и всему миру, в чем сила советской матери.
Советская мать - это женщина, которая может сильно любить и жалеть, согревать теплом, быть чуткой, но в нужное время встать на защиту Отчизны. Это женщина, которая ценой своей жизни спасает своих детей, отдавая им последний кусок хлеба и последнюю крошку. Это женщина, которая никогда не падает духом, подбадривая своих детей, и твердо верит в победу. Это женщина, которая собирает детей в дорогу и своими руками отдает их на защиту Родины, а может быть, и на смерть.
Легендарная женщина Анастасия Фоминична Куприянова (в девичестве Шалтунович) родилась, по официальной версии, в 1872 году, а по неофициальной - в 1884 году в деревне Мехеды нынешнего Логойского района. В 1904 году вышла замуж за жодинского мельника Григория Курсевича. В браке родились четверо сыновей (Николай, Александр, Степан, Михаил) и дочь Анна.
В 1916 году еще шла Первая мировая война, и мужа Анастасии призвали в царскую армию. Однажды он попал под газовую атаку немцев, был взят в плен, потом благополучно вернулся домой, но осенью 1918 года умер. Одной воспитывать пятерых детей Анастасии было тяжело, и она бралась за любую работу, даже батрачила у богатых людей.
Позже Анастасия Фоминична повторно вышла замуж за Ивана Куприянова, в семье родились двое сыновей Владимир и Петр. Дети Анастасии росли честными и смелыми людьми. Мать учила их работать на земле, любить Родину и защищать свою семью.
Внучка знаменитой матери-героини Валентина Караленко рассказала, какие были сыновья у Анастасии Фоминичны: "Были такие отчаянные мальчишки. Недалеко от Жодино протекает речка Плиса, и зимой, как только она замерзала, они босиком катались по льду, а потом бежали домой на печке греться".
Директор Жодинского краеведческого музея Дмитрий Минич добавил, что Петр - был человеком не идеальным по поведению. Как вспоминали его учителя, он всегда был лидером, любил купаться в Плисе, играть в футбол, но отличником не слыл, скорее наоборот, заводилой. Его даже могли заметить в чужих садах.
Валентина Караленко:
"Володя тоже мог влезть в межрайонные драки между деревенскими ребятами. Володя был больший заводила, защищал всех, и если он участвовал в драке, значит, кто-то чужой приходил. Петя был более смирный. Но они все были помощниками".
Второй муж Анастасии (Иван Куприянов) оставил семью и уехал из Жодино - не по душе ему пришлась работа в полях. Как ни искала его Настасья, не нашла. С утра до вечера трудилась в колхозе, а Володя с Петей помогали матери управляться с домашним хозяйством.
Как сложилась жизнь Анастасии Куприяновой и как пережила гибель всех сыновей. Подробнее о судьбе матери-патриотки смотрите в фильме "Родина-мать. Фильм памяти матери-героине А. Ф. Куприяновой".