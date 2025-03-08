Помогала партизанам и ждала сыновей с фронта: как пережила все тяготы войны Анастасия Куприянова

Мать-патриотка Анастасия Куприянова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512ed9be-c3d0-4a31-8e86-471d0cddf91b/conversions/334e7044-5f31-412d-b38a-1ed0df7052d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512ed9be-c3d0-4a31-8e86-471d0cddf91b/conversions/334e7044-5f31-412d-b38a-1ed0df7052d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512ed9be-c3d0-4a31-8e86-471d0cddf91b/conversions/334e7044-5f31-412d-b38a-1ed0df7052d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512ed9be-c3d0-4a31-8e86-471d0cddf91b/conversions/334e7044-5f31-412d-b38a-1ed0df7052d3-xl-___webp_1920.webp 1920w Мать-патриотка Анастасия Куприянова

В самом начале Великой Отечественной войны Красная армия отступала с боями. Из-за бомбежек немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года в Жодино сгорел дом матери-героини Анастасии Фоминичны Куприяновой. На месте дома ее семьи осталась только глубокая воронка.

У матери-патриотки в первом браке родились четыре сына (Николай, Александр, Степан, Михаил), а также дочь Анна. Первый муж Анастасии Фоминичны умер в 1918 году. Второй раз женщина вышла замуж за Ивана Куприянова. В семье родились еще два сына - Петр и Владимир Куприяновы.

По рассказам внучки Анастасии Куприяновой Валентины Караленко, ей и ее сыновьям пришлось жить на улице (теперь это улица Калинина в Жодино) возле самой речки. Дополнил воспоминания о тех событиях и директор Жодинского краеведческого музея Дмитрий Минич. "В годы ВОВ семья Куприяновых считалась партизанской. И когда возникла опасность для женщины, ночью к ней приехали разведчики отряда "Родина" бригады "Разгром" и увезли ее в партизанский отряд, где она помогала партизанам - мыла посуду, помогала готовить еду, стирала одежду. Конечно же, переживала она и за своих сыновей, которые также находились в партизанском отряде", - сообщил информацию он.

Пятерых сыновей благословила Анастасия Куприянова на праведную битву с коварным врагом. Степан, Михаил, Владимир пошли в партизанский отряд. Она только их просила: "Сыночки, будьте осторожны. Возвращайтесь домой". Верила, надеялась, как и каждая мать, что дождется своих детей.

"Босиком катались по льду" - чем с детства отличались сыновья матери-патриотки Анастасии Куприяновой Суровая Великая Отечественная война показала всему народу и всему миру, в чем сила советской матери 4 часа назад

Сыновья ходили на задания, сражались с врагом, а мать ждала их возвращения.

21 декабря 1943 года Володю Куприянова отправили в разведку, где партизаны втайне от врага брали из бурта картошку для отряда. Неожиданно у деревни из засады их обстреляли немцы и полицаи, связали и повезли в Борисовскую тюрьму, где поместили в отдельной камере. Владимира допрашивали и страшно пытали, но он никого из партизан не выдал. Более того, ему даже удалось сбежать.

Не успела мать прийти в себя от такого горя, как война нанесла ей очередной удар. В 1943 году Михаил вместе со своими боевыми друзьями попал в немецкую засаду. Последнюю гранату он оставил для себя, однако гитлеровцы схватили его, раненного в обе ноги, и привезли в Борисов в гестапо. Там долго допрашивали, истязали, но ничего не добились. Так в Борисове Михаила и замучили фашисты.

Весть о смерти Михаила пришла в отряд. Мать долго оплакивала сына, а Петр поклялся отомстить за брата, и слово свое сдержал.

В рапорте командования бригады "Разгром" о боевых действиях за февраль 1944 года имя Петра Куприянова значится в списке особо отличившихся бойцов отряда "Родина". Приказом начальника Белорусского штаба партизанского движения Петра Калинина он был представлен к правительственной награде - медали "Партизану Отечественной войны" II степени.

Когда гитлеровцы были изгнаны из Беларуси, Николай, Степан и Петр стали солдатами. Второй раз провожала Анастасия Фоминична своих сыновей на войну, но уже не пятерых, а троих. И опять сквозь слезы наказывала: "Сыночки, возвращайтесь живыми!" Но слишком жестокой была война.

В ноябре 1944-го полк, в котором служил разведчик Петр Куприянов, вел бои по ликвидации окруженной группировки гитлеровцев в Латвии. Два пулемета противника уничтожил гранатами Петр, когда в цепи шел в атаку. Но еще яростно огрызался губительным огнем вражеский дзот на пути солдат. Атака захлебывалась. Петр Куприянов незаметно пробрался к дзоту, бросился к амбразуре и закрыл ее своим телом, и батальон рванулся вперед. После боя товарищи Пети вынесли тело мертвого друга с высотки и похоронили его у развилки дорог под высоким дубом.

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Вместо солдатского треугольника от своего любимого Петеньки Анастасия Куприянова получила пакет из Москвы, где сообщалось, что Петру Куприянову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Вручили матери грамоту как память о сыне-герое, подвиг которого никогда не забудет народ. А потом снова ждала и надеялась: может, остальные сыновья вернутся. Однако война забирала их у матери одного за другим - в боях за освобождение Польши пали Николай и Степан.

Лариса Федористова, правнучка А.Ф. Куприяновой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/456a1c95-6e55-46ec-b2c2-9707691297d0/conversions/d13558b8-66ed-46c9-9e69-dea56b254635-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/456a1c95-6e55-46ec-b2c2-9707691297d0/conversions/d13558b8-66ed-46c9-9e69-dea56b254635-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/456a1c95-6e55-46ec-b2c2-9707691297d0/conversions/d13558b8-66ed-46c9-9e69-dea56b254635-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/456a1c95-6e55-46ec-b2c2-9707691297d0/conversions/d13558b8-66ed-46c9-9e69-dea56b254635-xl-___webp_1920.webp 1920w Лариса Федористова, правнучка А.Ф. Куприяновой

Лариса Федористова:

"Моя мама является старшей дочкой Николая, про которого нет никаких сведений. Знаем, что ушел на войну, но пропал без вести. Мы всю жизнь ждем, что придет хоть какое-нибудь известие. Сразу после войны искали, отправляли запросы, но все безуспешно. Потом уже, когда начала создаваться книга памяти, мы нашли кое-какую информацию - когда ушел и когда пропал. Мы очень надеялись, что будет другая запись, может, о могиле, ведь сейчас проводятся поисковые работы".

Но вернулся лишь Володя, однако страшные пытки, перенесенные в тюрьме, тяжелые раны, горькая боль за погибших братьев, за страдания матери отняли у парня последние силы. Через три года после победы над немецко-фашистскими захватчиками не стало Владимира - он умер на руках у Анастасии Фоминичны.

Как возникла идея создания памятника матери-патриотке в Жодино

В 1973 году к матери-героине Куприяновой приехала группа скульпторов - Андрей Заспицкий, Николай Рыженков и Иван Миско. Они поделились с ней своей задумкой о создании в Жодино памятника матери-патриотке и попросили рассказать о себе, о сыновьях, погибших на войне и о том, как она провожала своих детей на фронт. И в ее рассказах постепенно рождалась идея памятника - мать у дороги провожает сыновей на войну.

"Памятник состоит из двух объединенных между собой частей. На невысоком постаменте находится фигура матери в простой крестьянской одежде, у которой даже можно рассмотреть натруженные руки. Женщина символизирует силу мужества советского народа. А совсем рядом создана дорога, по которой идут братья Куприяновы по старшинству - Николай, Степан, Михаил, Владимир и Петр. Самый младший обернулся и словно говорит: "Мама, мы обязательно вернемся, и вернемся с победой", - объяснил в подробностях директор музея.

29 августа 1975 года монумент в честь советской матери-патриотки Анастасии Куприяновой был торжественно открыт. Анастасия Фоминична была героиней торжества. Это был ее звездный час - звездный час матери Героя СССР.

Анастасия Фоминична дождалась открытия памятника, но через несколько лет умерла, а ее сыновья вернулись в родное село, увековеченное в бронзе, но память о них и их матери останется в сердцах жодинцев навечно.