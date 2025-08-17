Брать "мальчика" или "девочку"? Как правильно выбрать арбуз

На дворе стоит август, а это значит, что арбузный сезон в Беларуси в самом разгаре. Правда, капризная погода внесла свои коррективы, и белорусским арбузам нужно еще немного времени, чтобы набраться сил, поэтому ждем урожай в начале осени.

Но какое же лето без этой полосатой ягоды? К счастью, выбор в магазинах и на рынках сейчас огромный. К нам везут арбузы из Дагестана, Астрахани, Азербайджана, Краснодара и Волгограда. Главное при таком большом выборе - не растеряться и найти идеальный арбуз.

Арбуз - одна из популярных и больших ягод на планете, так как ежегодно в мире производится более 100 млн т этой южной сладости. Ее выращивают практически на всех континентах. Она имеет палитру 1,2 тыс. сортов. Может быть разной формы, цвета и вкуса. Из нее делают компот, варенье, салаты, добавляют в качестве подсластителя в напитки и десерты, делают даже настоящие произведения искусства (кстати, это направление называется карвинг). И еще она очень полезна для здоровья.

Арбуз - культура теплолюбивая и, как показывает практика, вполне хорошо выращивается в Беларуси, особенно в южных регионах. Для спелого урожая необходимы теплые температуры, но в 2025 году капризная погода внесла свои коррективы.

Глава фермерского хозяйства Владимир Крапивка: "Температура для созревания должна быть высокая, а при температуре ниже 14 °С он начинает сильно болеть. Если бы были дожди и было жарко, а то дожди и холодно. У нас земля подобрана хорошая, все сделано правильно".

Владимир Александрович - один из первых производителей арбузов на территории Беларуси. И за его 13-летний опыт работы такое произошло впервые, что на 4 га земли, выделенных специально для этого зеленого гиганта, в августе ничего не проросло. И это на фоне прошлогоднего изобилия, когда поле пестрело сотнями спелых арбузов.

Владимир Крапивка

"В 2024 году у меня с гектара было около 60 т арбуза. И продавал, и раздавал, и еще тонн 20-30 не успел даже убрать", - вспомнил он.

Сроки созревания белорусских арбузов напрямую зависят от погодных условий. При благоприятном температурном режиме урожай от местных фермеров ожидается в начале осени. Важно продолжать обеспечивать ягоде должный уход.

А пока приходится ждать белорусских арбузов, не стоит себе отказывать в удовольствии полакомиться сладкой ягодой. На рынке география поставок арбуза широка - Азербайджан, Астрахань, Волгоград, Краснодар. Главное при выборе не ошибиться и выбрать вкусную и сладкую ягоду.

"Арбузы привезены из России, Республика Дагестан, Кизлярский район. Там у нас хозяйство гектаров 100-150", - рассказал продавец Самир Гасанов.

Арбузы и дыни на прилавке рынка в Минске

Помимо привычных арбузов с алой мякотью на рынке можно приобрести и сочный плод в желтой окраске.

Предприниматель Сергей Седура поделился, что покупатель немножко не доверяет таким арбузам, поэтому дают попробовать. "А потом арбуз достаточно хорошо продается, потому что он небольшой формы, его легко взять, а вкусом практически не отличается от обычного красного арбуза", - сказал он.

Желтый арбуз

Иностранные продавцы арбузов знают, как привлечь внимание покупателей и помочь им сделать правильный выбор. Кто-то завлекает с помощью трюков, а кто-то решил сделать креативные надписи.

Арбуз - удивительный плод, о котором ходит много разных слухов и легенд. Например, некоторые утверждают, что можно определить пол плода, и что арбузы "девочки" слаще арбузов "мальчиков", однако это всего лишь миф.

Но прежде чем внушительная партия сладкой ягоды попадет на прилавки, несколько экземпляров отправляются в лабораторию для анализа на соответствие стандартам качества.

Яна Рашкевич, ветеринарный врач:

"Арбуз моется, вытирается насухо. Косточки и семена удаляются. Арбуз разрезается вдоль на сегменты, берется 3-4 сегмента. Потом все хорошенько измельчается и делается однородная проба, в химический стакан наливается 10 г пробы. Все хорошенько перемешивается на протяжении трех минут на специальном приборе. В этот же химический стакан добавляется раствор алюмокалиевых квасцов 1 %. После трех минут химический стакан с пробой снимается, туда вставляются электроды и измеряются прибором".

Этап проверки арбуза на соответствие стандартам качества

Как не прогадать с выбором арбуза? Этот вопрос волнует каждого. В арбузной лотерее есть свои правила, и, зная их, можно обязательно сорвать джек-пот. Главный фактор определения арбуза на сладость - постучать по нему. Если не слишком глухой звон, то арбуз будет сладкий. Но здесь должна быть идеальная середина: если будет только глухой звук, то арбуз перезрел, слишком звонкий - не созрел. Если нельзя определить по звуку, то следует обратить внимание на пятна. Если заметен желтый оттенок, то это хороший знак и можно покупать. Если светло-зеленый или белый цвет - признак незрелости.

Полосатый великан - настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов.

Как отметила нутрициолог Александра Кожина, в арбузе содержится очень много витамина А, бета-каротина, который прекрасно влияет на крепкость и здоровье ногтей, волос и кожи. Также арбуз содержит большое количество магния и калия, что оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.