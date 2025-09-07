3.70 BYN
Бразильский эксперт выразил мнение о ШОС и параде в Китае
25-й саммит ШОС в китайском Тяньцзине и масштабный военный парад в Пекине остаются ведущей темой мировых СМИ и международных аналитиков. Главный лейтмотив - мир уже не будет прежним.
Сторонники однополярного мироустройства получили мощный сигнал, при этом внимание обращено не на документы, принятые лидерами организации, а на демонстрацию единства перед лицом Запада. Особое внимание придали предупреждению Председателя КНР Си Цзиньпина о том, что человечество стоит на развилке между миром и войной, а собравшиеся в Пекине лидеры призывают планету выбрать мир.
"Я думаю, парад был просто впечатляющим. Китай - миролюбивая страна, но, конечно, если случится что-то плохое, Китай показал, что они готовы. Сопротивление Китая имело решающее значение для победы во Второй мировой войне", - выразил мнение сотрудник Института социальных исследований Tricontinental (Бразилия) Марко Фернандес.