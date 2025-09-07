25-й саммит ШОС в китайском Тяньцзине и масштабный военный парад в Пекине остаются ведущей темой мировых СМИ и международных аналитиков. Главный лейтмотив - мир уже не будет прежним.

Сторонники однополярного мироустройства получили мощный сигнал, при этом внимание обращено не на документы, принятые лидерами организации, а на демонстрацию единства перед лицом Запада. Особое внимание придали предупреждению Председателя КНР Си Цзиньпина о том, что человечество стоит на развилке между миром и войной, а собравшиеся в Пекине лидеры призывают планету выбрать мир.