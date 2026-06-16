Брест готовится к памятным мероприятиям в честь 85-летия начала ВОВ

Перелистать страницы истории и стать участником памятных событий: Брест с 20 по 22 июня приглашает на масштабные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны.

В декорациях цитадели покажут спектакль "Брестская крепость", за которым последует митинг-реквием и возложение цветов к Вечному огню.

Главная интрига - грандиозная военно-историческая реконструкция обороны цитадели, которая пройдет 22 июня на рассвете. В 2026 году будет задействовано порядка 1 тыс. человек, действия будут масштабированы и развернуться на двух площадках. Ожидается большое количество иностранных делегаций.

Виталий Щерба, зампредседателя Брестского горисполкома:

"Делегации будут как ближнего, так и дальнего зарубежья. Понятно, что львиная доля - это представители Российской Федерации. Предполагаются делегации из Республики Казахстан, а также из европейских государств. В основном это общественные объединения и те силы, которые поддерживают историческую правду, которую мы сохраняем. Безусловно, они едут к нам, чтобы поучаствовать в данных мероприятиях, побывать в крепости и возложить цветы воинам, которые защищали Брестскую крепость в июне 1941 года".