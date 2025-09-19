Брест масштабно отметит День машиностроителя

На долю машиностроительных предприятий Беларуси приходится значительная часть валового внутреннего продукта. Продукция МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаша, Минского тракторного, моторного заводов и других известна далеко за пределами Беларуси. Наша страна не просто сохранила наследие советского времени, она модернизировала предприятия и сделала их брендами, по которым республику узнают в мире.