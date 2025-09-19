3.65 BYN
Брест масштабно отметит День машиностроителя
Автор:Редакция news.by
19 сентября в Бресте масштабно отметят День машиностроителя. Среди многочисленных мероприятий - открытие мурала, выставка продукции машиностроительной отрасли, демонстрация достижений промышленных предприятий области, квест, концерт, фейерверк.
На долю машиностроительных предприятий Беларуси приходится значительная часть валового внутреннего продукта. Продукция МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаша, Минского тракторного, моторного заводов и других известна далеко за пределами Беларуси. Наша страна не просто сохранила наследие советского времени, она модернизировала предприятия и сделала их брендами, по которым республику узнают в мире.