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БТ готовится к освещению инаугурации Президента Беларуси
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1_12025-03-20T14:41:58.000000Z00
К освещению важного политического события - инаугурации Президента Беларуси - готовятся "Первый информационный" и телеканал "Беларусь 1".
Для прямой трансляции церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Александра Лукашенко Белтелерадиокомпания задействует большое количество самой современной техники.
Так, передвижные телевизионные станции уже готовы к работе. Первые машины отправились 20 марта на основные локации для отработки всех технических нюансов.
Всего в работе будут задействованы 9 ПТС и около полусотни камер от всех республиканских каналов.