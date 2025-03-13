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БТ готовится к освещению инаугурации Президента Беларуси

К освещению важного политического события - инаугурации Президента Беларуси - готовятся "Первый информационный" и телеканал "Беларусь 1".

Для прямой трансляции церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Александра Лукашенко Белтелерадиокомпания задействует большое количество самой современной техники.

Так, передвижные телевизионные станции уже готовы к работе. Первые машины отправились 20 марта на основные локации для отработки всех технических нюансов.

Всего в работе будут задействованы 9 ПТС и около полусотни камер от всех республиканских каналов.

БелтелерадиокомпанияинаугурацияБТПрезидент Беларуси