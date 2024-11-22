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Будславский фест, столица мировой безопасности - чем жила Беларусь в 2018 году?
В 2018 году Беларусь была известна как столица мировой безопасности, об этом говорили в ОБСЕ! В этом же году Будславский фест попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО, в Тростенце прошел митинг-реквием с лидерами Беларуси, Австрии и Германии.
Беларусь также попала в топ стран мира по низкой младенческой смертности. И самое главное - это один из самых уютных периодов в истории Беларуси. В 2018-м начинается трилогия малой родины. Об этом смотрите в проекте "Время выбрало нас" 13 января в эфире "Беларусь 1".
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