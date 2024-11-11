3.36 RUB
3.47 USD
3.64 EUR
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентКультураЗдоровьеРегионыТехнологииПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Будущее за нами!" Фестиваль студотрядовцев ярко прошел во Дворце спорта
Как трудились, так и отдыхают: массово, ударно и главное, с энтузиазмом. Минский патриотический фестиваль студенческих отрядов "Будущее за нами!" проходит во Дворце спорта. Фестиваль собрал 5 тыс. бойцов студенческих отрядов Минска. В программе фестиваля молодежное студотрядовское шествие "Труд во благо столицы", поздравления от руководства города и выступления известных белорусских и зарубежных артистов.
По итогам закрытия республиканского трудового семестра в Минске поставили трудовой рекорд. Количество бойцов увеличилось почти на 3,5 тыс. За трудовой семестр в движение вовлечено 18 тыс. бойцов, из них почти 5,5 тыс. - несовершеннолетние. Ребятам будет где потрудиться в 2025 году, в том числе они примут участие в строительстве Национального исторического музея и парка Народного единства.
Объекты были объявлены Всебелорусской молодежной стройкой на большом празднике в честь закрытия очередного семестра. Это было предложение студотрядовцев, которое поддержал Президент Александр Лукашенко.
Президент
Все
Минск - Маскат: создание хаба для белорусских товаров и совместные кооперационные проекты
Лукашенко уверен, что порт и СЭЗ "Сохар" станут надежной стартовой площадкой для кооперации с Оманом
Лукашенко в Омане посещает порт и СЭЗ "Сохар"
Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем рождения
Политика
Все
Общество
Все
Почему в начале 90-х был отдан приказ ослабить белорусскую армию - в проекте "По форме"
Пытки и садистские издевательства - недобитые нацисты в 1945-м подготовили последователей в Украине
От экологии до космической отрасли - какими важными научными разработками запомнился 2007 год
Идеи социальной справедливости и дружба народов победят фашизм - Дзермант
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все