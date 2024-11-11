"Будущее за нами!" Фестиваль студотрядовцев ярко прошел во Дворце спорта

Как трудились, так и отдыхают: массово, ударно и главное, с энтузиазмом. Минский патриотический фестиваль студенческих отрядов "Будущее за нами!" проходит во Дворце спорта. Фестиваль собрал 5 тыс. бойцов студенческих отрядов Минска. В программе фестиваля молодежное студотрядовское шествие "Труд во благо столицы", поздравления от руководства города и выступления известных белорусских и зарубежных артистов.

По итогам закрытия республиканского трудового семестра в Минске поставили трудовой рекорд. Количество бойцов увеличилось почти на 3,5 тыс. За трудовой семестр в движение вовлечено 18 тыс. бойцов, из них почти 5,5 тыс. - несовершеннолетние. Ребятам будет где потрудиться в 2025 году, в том числе они примут участие в строительстве Национального исторического музея и парка Народного единства.