3.68 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Будущие пограничники учатся в патриотическом классе одной из минских гимназий
Автор:Редакция news.by
Первые шаги к профессии в школьные годы. В Беларуси открываются патриотические классы с новой специализацией. Например, в 34-й гимназии Минска с 10-го класса начали изучать основы пограничной службы.
В 2025 году здесь прошел первый выпуск учащихся 11-го военно-патриотического класса пограничной направленности. Опыт оценили как положительный: большинство выпускников поступили в вуз по специальности "таможенное дело".
Программа обучения включает не только теоретические занятия. Предусмотрены интенсивные физические тренировки, сдача нормативов и строевая подготовка.