Будущие пограничники учатся в патриотическом классе одной из минских гимназий

Первые шаги к профессии в школьные годы. В Беларуси открываются патриотические классы с новой специализацией. Например, в 34-й гимназии Минска с 10-го класса начали изучать основы пограничной службы.

В 2025 году здесь прошел первый выпуск учащихся 11-го военно-патриотического класса пограничной направленности. Опыт оценили как положительный: большинство выпускников поступили в вуз по специальности "таможенное дело".

Программа обучения включает не только теоретические занятия. Предусмотрены интенсивные физические тренировки, сдача нормативов и строевая подготовка.

