Будущие пограничники учатся в патриотическом классе одной из минских гимназий

Первые шаги к профессии в школьные годы. В Беларуси открываются патриотические классы с новой специализацией. Например, в 34-й гимназии Минска с 10-го класса начали изучать основы пограничной службы.



В 2025 году здесь прошел первый выпуск учащихся 11-го военно-патриотического класса пограничной направленности. Опыт оценили как положительный: большинство выпускников поступили в вуз по специальности "таможенное дело".