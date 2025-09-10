Булавко: Инцидент с беспилотниками вновь стал поводом для обвинений в адрес Минска и Москвы

"То, что сейчас произошло с дронами, на сегодняшний день демонстрирует наше миролюбие, наше взаимодействие фактически с недружественной, к сожалению, нам страной. И ответная реакция, мягко говоря, не совсем адекватная. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов большую возможность именно провокаций, связанных с беспилотниками. Я думаю, что время расставит все на свои места, мы поймем, чьи это беспилотники, как они попали на территорию Польши. Но, поверьте, официальная версия будет исключительно однозначной и бесповоротной: во всем виновата Россия и Республика Беларусь. Мы к этому привыкли".