Булавко: Вопросы безопасности волнуют большую часть человечества, которая хочет жить в мире
Минск ждет III Международную конференцию по евразийской безопасности. Почему важны вообще такие мероприятия и какой практический результат от них, обсудили в студии "Первого информационного" с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолием Булавко.
"Переоценить такие мероприятия в нынешней ситуации невозможно. Подтверждением тому является востребованность III Международной конференции, о чем говорит количество ее участников. Сегодня вопросы безопасности волнуют большую часть человечества, которая хочет жить в мире, созидать и развиваться", - отметил Анатолий Булавко.
По словам депутата, существует и та половина мира, которой сверхдоходы от производства вооружений, от необоснованного развития военной инфраструктуры застилают глаза.
"На III Международной конференции планируется принять и обсудить судьбоносные документы. Мы уже практически три года разбираемся с Хартией многообразия и многополярности в ХХI веке. Ее актуальность ничуть не снижается. И важно понимать, что люди, которые участвуют в обсуждении, отдают себе отчет. Скептики могут возразить, что Хартия - это документ, который носит рекомендательный характер. Но именно в ходе ее обсуждения, в том числе в ходе обсуждения складывающейся ситуации, выявления причин происходящего, рождается та истина, которая позволит мир сделать справедливым, добрососедским и прогрессивным в вопросах развития равноправных взаимоотношений", - подчеркнул Анатолий Булавко.