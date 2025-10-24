Булавко: Вопросы безопасности волнуют большую часть человечества, которая хочет жить в мире

"Переоценить такие мероприятия в нынешней ситуации невозможно. Подтверждением тому является востребованность III Международной конференции, о чем говорит количество ее участников. Сегодня вопросы безопасности волнуют большую часть человечества, которая хочет жить в мире, созидать и развиваться", - отметил Анатолий Булавко.

"На III Международной конференции планируется принять и обсудить судьбоносные документы. Мы уже практически три года разбираемся с Хартией многообразия и многополярности в ХХI веке. Ее актуальность ничуть не снижается. И важно понимать, что люди, которые участвуют в обсуждении, отдают себе отчет. Скептики могут возразить, что Хартия - это документ, который носит рекомендательный характер. Но именно в ходе ее обсуждения, в том числе в ходе обсуждения складывающейся ситуации, выявления причин происходящего, рождается та истина, которая позволит мир сделать справедливым, добрососедским и прогрессивным в вопросах развития равноправных взаимоотношений", - подчеркнул Анатолий Булавко.