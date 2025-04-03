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Бузовский рассказал об актуальных изменениях в системе управления Беларуси
Сегодня достаточно серьезно стоит вопрос перераспределения полномочий в Республике Беларусь. И Александр Лукашенко четко дал понять, что все-таки ответственность ляжет на многих белорусских чиновников, в частности, в регионах.
Готовы ли белорусские чиновники взять на себя эту ответственность, рассказал ректор Академии управления при Президенте Беларуси Игорь Бузовский в проекте "Актуальное интервью".
"Ответственность была неотъемлемой составляющей тех требований и задач, которые определились и ранее. Но я хотел подчеркнуть то, что в том контексте, который сегодня обозначен в Директиве, ответственность немножко иная. Инициативная ответственность в формате не просто "я отвечу за то, что сделал". Ответственность за то, что "я планирую, инициирую в формате творчества, в формате тех вызовов времени, которые сегодня существуют", - отметил Игорь Бузовский.
Глава государства Александр Лукашенко отметил необходимость принятия ответственного решения самостоятельно тем органом или тем управленцем, на которого возложено должностными обязанностями принимать те или иные решения. "И это в том числе право принимать решение и сказать о том, что в рамках Директивы я имею право говорить о том, что вот таким образом решение должно быть принято и комментировать его кому-либо иному, недопустимо, поскольку мне это сегодня вменено в обязанности", - подчеркнул ректор Академии управления.