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Чартерные рейсы из Минска в Салалу стартуют с 27 февраля

Чартерные рейсы из Минска в Салалу стартуют с 27 февраля

"Белавиа" с 27 февраля открывает чартерные рейсы из Минска в Салалу (Оман). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Народная мудрость: чтобы быстро войти в рабочий ритм после праздников, нужно запланировать отпуск. Уже с 27 февраля откроется новое направление для белорусских туристов - "Белавиа" открывает чартерные рейсы из Минска в Салалу (Оман)", - рассказали в пресс-службе.

Город Салала находится на побережье Индийского океана. Достоинствами считаются чистые пляжи, старинные достопримечательности и кокосовые плантации. "Отдых здесь многие воспринимают как доступную альтернативу Мальдивам или Сейшельским островам", - добавили в авиакомпании.

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