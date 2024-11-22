Чартерные рейсы из Минска в Салалу стартуют с 27 февраля

"Белавиа" с 27 февраля открывает чартерные рейсы из Минска в Салалу (Оман). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Народная мудрость: чтобы быстро войти в рабочий ритм после праздников, нужно запланировать отпуск. Уже с 27 февраля откроется новое направление для белорусских туристов - "Белавиа" открывает чартерные рейсы из Минска в Салалу (Оман)", - рассказали в пресс-службе.