Чашники принимают областные "Дожинки"

Северный регион присоединился к марафону "Дожинок". 4 октября итоги агросезона-2025 Витебская область подводит в Чашниках. Главным событием дня станет церемония чествования хлеборобов.

Праздник в Чашниках объединил тысячи гостей

Райцентр встретил гостей обновленным. Преобразились около сотни объектов. К празднику в Чашникском районе открылся новый консервный завод. Рабочие места здесь получили более 40 человек.

Консервный завод ориентирован на переработку пресноводной и морской рыбы, а также морепродуктов. В перспективе количество рабочих мест планируют увеличить. На начальном этапе новый завод сможет перерабатывать около 70 т сырья в месяц.

Продукция, которой славится Витебская область, представлена на подворьях. Выглядит очень колоритно! Каждый район презентует также традиции, туристический и спортивный потенциал. Все это итог совместной работы наших людей.