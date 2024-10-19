Человек должен помогать природе! ГТК подключился к акции "Дай лесу новае жыццё"

Республиканская акция "Дай лесу новае жыццё", главная цель которой приумножить одно из главных богатств Беларуси, расширяет географию. К восстановлению дубрав присоединились целые отрасли и ведомства.

Восстановить лес - значит не только дать вторую жизнь этим опустевшим после буреломов территориям, но и в будущем обеспечить деревообрабатывающие отрасли сырьем.

Бесперебойная работа логистических маршрутов, проложенных между Беларусью и дружественными странами, - пожалуй, одна из главных задач для Таможенного комитета. Выполняет успешно, экспорту всегда зеленый свет. Поэтому все больше белорусской продукции на зарубежных рынках. Восстановить на пострадавших территориях лес, заложить фундамент деревообработки будущего - идея акции.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Основная точка - это Быховский район Могилевской области, второе место основное - Мозырский район Гомельской области. Задействуем практически весь наш личный состав, тех, кто не находится сейчас на службе или на смене. Самое главное, что эта акция добровольная".

Ворониновское лесничество ликвидирует последствия летней стихии

Одна из пострадавших от буреломов территория Быховского района - Ворониновское лесничество. Здесь расчистка лесосек велась непрерывно. Помогали организации, в том числе Таможенный комитет.

Сергей Хапанцев, лесничий Ворониновского опытно-производственного лесничества Быховского лесхоза:

"Примерно 254 га - это сплошными санитарными рубками и более 500 га - выборочными. Подходит к завершению разработка всех площадей. Лесовосстановлению подлежит порядка 170 га".

Сегодня работы по восстановлению развернулись на территории 55-го лесного квартала. Чуть более 5 га - под сеянцы закрытой корневой системы ольхи черной (это из нее в будущем сделают брендовую мебель). В общей сложности высажено свыше 20 тыс. деревьев.

Факт Объем лесовосстановления в Могилевской области - свыше 1,5 тыс. га