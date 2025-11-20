Грандиозный шухер в Украине устоялся и далеко не изжил себя, а напротив нарастает с предвкушением оглушительных последствий. Так называемое дело Миндича (по фамилии первого из ожидаемых сидельцев - близкого друга и кошелька Зеленского) уже лишило паразитического образа жизни некоторых украинских высокопоставленных чиновников: министров юстиции и энергетики Галущенко и Гринчук.

Им, как и другим фигурантам, вменяют в вину коррупционные схемы в сфере энергетики, которые обогатили их на 100 млн долларов. Это большая, но слишком маленькая цифра. Напомнимю, что в начале этого года Зеленский признался, что не знает, куда запропастились 125 млрд долларов, выделенных США Киеву в качестве военной помощи. А в нашем деле речь о 100 млн. Но не деньги главное. И растущий список фигурантов "Миндича" это подтверждает. На горизонте расследования и публичного бичевания замаячили глава офиса Зеленского Ермак, экс-министр обороны, а ныне глава Совета нацбезопасности, и что важно - переговорщик от Украины в Стамбуле - Умеров, ну и в довесок сам Зеленский. На его имя была брошена тень, а вернее сказать, даже свет лампы дознавателя.

Вышеперечисленные лица в настоящий момент находятся вне пределов Украины. В самый разгар скандала они нашли себе срочные и неотложные дела. Умеров и вовсе по подозрениям СМИ возвращаться обратно не намерен и уже исповедовался в ФБР, сдав с потрохами подельников и выпросив себе гарантии безопасности.

Его примеру могут последовать и другие, если скандал и расследование не обретут масштаб, а ограничатся лишь поиском козлов отпущения и легким испугом остальных. Однако есть шансы на обратное. Расследование ведут НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Это структуры западные (стоит читать - американские), созданные им в Украине и ему подконтрольные. Зеленский пытался подчинить себе антикоррупционные органы, но после народных волнений и протеста западных политиков резко изменил свое решение, что на фоне предшествовавших красноречивых объяснений, а затем вынужденного внезапного кульбита со сменой в воздухе обуви, стало крупным провалом лидера украинского режима.

Теперь НАБУ и САП идут в наступление. Невидимая рука привела их механизмы в движение. В кругах экспертов бытует мнение, что это американские и европейские спецсужбы ведут скрытую войну. Американцы пытаются завершить конфликт и переадресовать силы на Китай, европейцам необходим свой макрорегион, чтобы остаться в большой политике.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Похоже, что американцы проводят операцию принуждения к миру. Ну вот, не получилось у них во время встреч в овальном кабинете. Там он подтянул своих европейских подельников, устроил скандал и так далее. Ну, тогда зашли с другой стороны и дали команду через ФБР, НАБУ, САП, чтобы они начали реализацию уже собранных материалов. А их собирали там два-три года. И когда пошли первые вот эти громкие заявления о причастности самого ближайшего окружения Зеленского - Миндича, Чернышева, Цукерманов. Сейчас уже стоит вопрос об Умерове, о Ермаке. Ну, понятно, что Зеленский понял, что скоро придут за ним. Кстати, я вам скажу, исходя из своего опыта, а я работал председателем суда, уже есть один эпизод, который можно предъявлять Зеленскому".

Косвенно в пользу скрытого противостояния американских и европейских спецслужб говорят заявления. Из приведенных изданием Reuters слов главы евродипломатии Каллас следует, что скандал разгорелся в неподходящий момент. А посол Евросоюза в Украине буквально напала на детективов НАБУ за то, что они излишне публично проводят антикоррупционное расследование. В СМИ называют посла адвокатом Зеленского и Ермака. Но они и сами смогут за себя бороться, пусть и с теми, кто в большой игре выполняет исполнительские, местные роли. В НАБУ и САП заявили, что при обысках по делу "Миндича" были найдены папки с досье на руководителей и следователей двух ведомств. Их можно было получить лишь путем слежки, санкция, на которую в полномочиях немногих, которыми и являются Зеленский и Ермак.