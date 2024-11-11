Чем наполнены будни депутата белорусского парламента и как создается авторитет в округе

В эти предновогодние дни депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси работают в своих округах: проводят приемы и личные встречи с избирателями, участвуют в благотворительных акциях, организовывают диалоговые площадки, круглые столы, встречаются с молодежью, рассказывают о компетенциях парламента и совершенствовании законодательной базы, о ходе электоральной кампании и общественно-политической ситуации на внешнем контуре.

В рамках проекта "Один день депутата" продолжаем знакомство с новыми именами в парламенте. Как свою деятельность выстраивает Анжелина Сыромятникова - член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству.

Изучить запросы избирателей и помочь решить проблемы

Владимир Макаров записался на прием к депутату Анжелине Сыромятниковой, потому что знает: это самый простой способ реализовать свою гражданскую инициативу. Гомельчанин предлагает возобновить строительство квартир по принципу молодежного жилого комплекса, когда параллельно с новостройками обустраивается инфраструктура.

Владимир Макаров, председатель ОО "МЖК "Солнечный":

"Самый лучший пример советского опыта, который и тогда работал, и мы уверены, что он будет работать и в нынешнее время. Я доволен в том плане, что Анжелина Анатольевна сказала, что обязательно поддержит эту тему, попробует нам организовать встречи. Надеюсь, что у нас будет пилотный проект пока в Гомеле, а потом уже дальше посмотрим".

Встречи с трудовыми коллективами - неотъемлемая часть работы в округе

Опыт и компетенции есть. Гомельский домостроительный комбинат возводит современное жилье даже в российских регионах. Перспективы отрасли, рост благосостояния белорусов, предстоящие выборы - об этом также шел диалог депутата со своими избирателями прямо в цеху.

Роман Горб, машинист формовочного цеха № 6 ОАО "Гомельский ДСК":

"Было интересно узнать, что происходит у нас в стране. Услышал хорошую новость, что с нового года повысится зарплата. Будет возможность улучшить дачу".

Анжелина Сыромятникова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы общаемся со своими избирателями, находясь в округе. Мы показываем ту работу, которая была проведена за 30-летний период в формате "было - стало" для того, чтобы каждый сделал свой осознанный выбор. Это не только галочка, которая стоит в бюллетене, это направление нашей жизни на ближайшую пятилетку".

Забота о людях - государственный приоритет

Авторитет депутата создается через конкретные дела. 10-летняя Таня Карсюк с диагнозом ДЦП нуждается в специальном уходе, а еще - в средстве передвижения. Парламентарий взяла просьбу на карандаш и дала слово помочь с приобретением коляски. А в канун новогодних праздников для Тани сладости и игрушки.

Ни один запрос избирателей без внимания не остается. Любой белорус, который попал в тяжелую жизненную ситуацию, столкнулся с неразрешимой проблемой или просто захотел высказать свою инициативу по развитию страны, может прийти к депутату. И его обязательно услышат.