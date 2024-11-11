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Чем наполнены будни депутата белорусского парламента и как создается авторитет в округе
В эти предновогодние дни депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси работают в своих округах: проводят приемы и личные встречи с избирателями, участвуют в благотворительных акциях, организовывают диалоговые площадки, круглые столы, встречаются с молодежью, рассказывают о компетенциях парламента и совершенствовании законодательной базы, о ходе электоральной кампании и общественно-политической ситуации на внешнем контуре.
В рамках проекта "Один день депутата" продолжаем знакомство с новыми именами в парламенте. Как свою деятельность выстраивает Анжелина Сыромятникова - член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству.
Изучить запросы избирателей и помочь решить проблемы
Владимир Макаров записался на прием к депутату Анжелине Сыромятниковой, потому что знает: это самый простой способ реализовать свою гражданскую инициативу. Гомельчанин предлагает возобновить строительство квартир по принципу молодежного жилого комплекса, когда параллельно с новостройками обустраивается инфраструктура.
Владимир Макаров, председатель ОО "МЖК "Солнечный":
"Самый лучший пример советского опыта, который и тогда работал, и мы уверены, что он будет работать и в нынешнее время. Я доволен в том плане, что Анжелина Анатольевна сказала, что обязательно поддержит эту тему, попробует нам организовать встречи. Надеюсь, что у нас будет пилотный проект пока в Гомеле, а потом уже дальше посмотрим".
Встречи с трудовыми коллективами - неотъемлемая часть работы в округе
Опыт и компетенции есть. Гомельский домостроительный комбинат возводит современное жилье даже в российских регионах. Перспективы отрасли, рост благосостояния белорусов, предстоящие выборы - об этом также шел диалог депутата со своими избирателями прямо в цеху.
Роман Горб, машинист формовочного цеха № 6 ОАО "Гомельский ДСК":
"Было интересно узнать, что происходит у нас в стране. Услышал хорошую новость, что с нового года повысится зарплата. Будет возможность улучшить дачу".
Анжелина Сыромятникова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы общаемся со своими избирателями, находясь в округе. Мы показываем ту работу, которая была проведена за 30-летний период в формате "было - стало" для того, чтобы каждый сделал свой осознанный выбор. Это не только галочка, которая стоит в бюллетене, это направление нашей жизни на ближайшую пятилетку".
Забота о людях - государственный приоритет
Авторитет депутата создается через конкретные дела. 10-летняя Таня Карсюк с диагнозом ДЦП нуждается в специальном уходе, а еще - в средстве передвижения. Парламентарий взяла просьбу на карандаш и дала слово помочь с приобретением коляски. А в канун новогодних праздников для Тани сладости и игрушки.
Ни один запрос избирателей без внимания не остается. Любой белорус, который попал в тяжелую жизненную ситуацию, столкнулся с неразрешимой проблемой или просто захотел высказать свою инициативу по развитию страны, может прийти к депутату. И его обязательно услышат.
Яркие, профессиональные личности с большим жизненным опытом и привилегией - помогать людям. Работу депутатов в округах можно считать социальным индикатором, от которого будет зависеть и развитие регионов в целом.
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