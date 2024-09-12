Директор НРПЦ спорта провела по кабинетам и рассказала, как и чем лечат белорусских спортсменов

В 2022 году в РНПЦ спорта была открыта малая операционная, где осуществляются все виды артроскопических вмешательств, в фильме "Спортивный доктор" рассказала директор РНПЦ спорта, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Малеваная. Оперативная помощь стала доступна всем спортсменам Беларуси, а не только закрепленным за РНПЦ спорта.

"РНПЦ спорта информатизирован по современным технологиям, есть так называемая электронная область", - отметила она. По ее словам, спортсмены национальных команд, сборных команд, спортсмены-учащиеся, тренеры и ветераны обращаются за помощью. "Когда начинали внедрять эту систему, дети из детско-юношеских спортивных школ очень быстро приспособились к этим условиям и поняли, что спортсмены национальных команд идут без очереди и стали все выбивать себе талончики спортсменов национальных команд. Естественно, врач спрашивает, как же ты в своем возрасте уже в нацкоманду попал? Он говорит: "Я очень старался", - улыбается она.

Ирина Малеваная показала типовой кабинет врача спортивной медицины. "Мы очень гордимся тем, что у нас есть оборудование и для спортсменов-паралимпийцев, - отметила она. - В нашем центре работает почти 4 сотни сотрудников, причем представленные как профессионалами своего дела - ветеранами, так и молодыми специалистами".

"Около полутысячи кабинетов задействованы в медицинском и научном сопровождении спортивной подготовки, - рассказала директор РНПЦ спорта. - Накануне у нас был один из рекордов - к нам в центр обратилось порядка 1200 пациентов в день".

Одни из самых востребованных, по ее словам, кабинет для проведения оптической топографии и полидинамометрии и кабинет лаборатории травматологии.

Анатолий Кошеленко, завлабораторией спортивного травматизма РНПЦ спорта:

"Лаборатории спортивного травматизма оснащены современным, высокотехнологичным, высокоинформативным оборудованием. В первую очередь, это система оптико-топографического анализа опорно-двигательного аппарата, она представлена в широкой комплектации. Это Digiscan, симуляционная платформа и сам Formetric-4D".

По его словам, с помощью этой установки они могут проводить диагностику нарушений опорно-двигательного аппарата, скрининг сколиоза и нарушений, связанных с перекосом таза, с разной длиной конечности, что позволяет прямо на месте выдавать рекомендации, подбирать стельки для коррекции этих нарушений.

"В нашем центре на 3D-принтере изготавливаются коррекционные стельки различного формата, различного наполнения. То есть одна стелька может быть из трех различных зон для того, чтобы скорректировать ту или иную патологию", - добавила Ирина Малеваная.

По словам Анатолий Кошеленко, есть установка полидинамометр. "Задача его - снимать и регистрировать силовые показатели с различных групп мышц. Ценность в том, что мы можем сравнивать, определять, диагностировать дисбаланс мышц агонистов-антагонистов, также выдавать рекомендации по тренировочному процессу, по коррекции".

"Исследования в этом кабинете довольно эротические, потому что проходят они в полной темноте, человек должен быть полностью раздет, на него клеятся различные метки. Дальше с помощью захвата видеокамер оценивается тот или иной сегмент опорно-двигательного аппарата", - пояснила работу с исследуемыми Ирина Малеваная.