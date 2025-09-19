3.64 BYN
Чемпион ММА по прозвищу Белаз провел тренировку с блогерами и урок мужества для кадетов в Могилеве
Белорус Владислав Ковалев - звезда смешанных единоборств по прозвищу Белаз - накануне в Челябинске стал первым обладателем титула чемпиона в среднем весе российского турнира по версии RСС.
Спортсмен вернулся на свою малую родину в Могилев. 19 сентября он уже провел урок мужества для кадетов в Музее славы. Говорили о силе духа и единстве.
Владислав Ковалев, боец ММА:
"Я прославляю свою страну на больших международных стартах. С честью, гордостью поднимаю флаг нашей страны. Я хочу показать и доказать, кто такие белорусы, насколько мы сильны духом, ментально, физически, какая у нас история. Вместе мы сможем добиться больших высот".
На малой родине Владислав Ковалев провел тренировку с блогерами в спортивном комплексе "Олимпиец", а также спарринги с кандидатами и мастерами спорта по различным единоборствам.