Чемпион ММА по прозвищу Белаз провел тренировку с блогерами и урок мужества для кадетов в Могилеве

Белорус Владислав Ковалев - звезда смешанных единоборств по прозвищу Белаз - накануне в Челябинске стал первым обладателем титула чемпиона в среднем весе российского турнира по версии RСС.



Спортсмен вернулся на свою малую родину в Могилев. 19 сентября он уже провел урок мужества для кадетов в Музее славы. Говорили о силе духа и единстве.

Владислав Ковалев, боец ММА:

"Я прославляю свою страну на больших международных стартах. С честью, гордостью поднимаю флаг нашей страны. Я хочу показать и доказать, кто такие белорусы, насколько мы сильны духом, ментально, физически, какая у нас история. Вместе мы сможем добиться больших высот".