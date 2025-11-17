3.67 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
В Литве задержаны 10 человек, подозреваемых в контрабанде
Автор:Редакция news.by
В Литве задержали десять человек в рамках масштабной спецоперации против контрабандистов.
У подозреваемых изъяты GPS-устройства, применяемые для поиска посылок с контрабандой, которые переправляются с помощью метеозондов. Изъято также оружие, патроны и запасы табачной продукции.
По данным МВД Литвы, задержанные использовали воздушные шары и метеозонды для переброски нелегальных товаров через границу. Сообщается, что к операции привлекли более ста сотрудников пограничной службы, полиции, таможни, службы борьбы с финансовыми преступлениями.
Всего проведено 30 обысков. Количество задержанных может увеличиться.