17 ноября - Международный день недоношенных детей
Автор:Редакция news.by
17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Каждый десятый ребенок в мире рождается раньше срока.
В Беларуси ежегодно появляются около 4,5 тыс. таких детей. Они нуждаются в особенном лечении, уходе и длительном выхаживании. Помогают самым маленьким пациентам страны (от двадцати четырех недель) в РНПЦ "Мать и дитя".
Беларусь входит в топ-50 стран по ведению беременности и организации родов. Также занимаем 25-е место в рейтинге самых комфортных стран для материнства.