17 ноября - Международный день недоношенных детей

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Каждый десятый ребенок в мире рождается раньше срока.

В Беларуси ежегодно появляются около 4,5 тыс. таких детей. Они нуждаются в особенном лечении, уходе и длительном выхаживании. Помогают самым маленьким пациентам страны (от двадцати четырех недель) в РНПЦ "Мать и дитя".