3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Чернецкий: Это шанс показать всему миру, что белорусские девушки лучшие
Самую красивую девушку страны выбрали в столичном Дворце спорта. Там прошел финал конкурса "Мисс Беларусь". Сцена превратилась в космическую галактику. Каждая участница выходила в образе своей планеты с уникальной историей и характером. Поддержать с трибуны претенденток на корону приехал и Президент Беларуси Александр Лукашенко.
18-летняя Алена Кучерук из Полоцка будет представлять имидж Беларуси на престижном конкурсе "Мисс Вселенная".
Путь ко дню Х стартовал с кастингов еще весной. Из 600 девушек жюри отобрало 24 самых ярких и харизматичных. Месяц назад грации приехали в Минск на марафон красоты. Их ждали ежедневные репетиции, дефиле, фотосессии, благотворительные акции никаких компромиссов.
Дарья Бравая, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025":
"Я не ожидала такой сплоченности коллектива, такой поддержки. Бывали разные ситуации: что-то грустное, что-то веселое, и мы всегда делили эти эмоции вместе. Теперь, конечно, очень грустно со всеми расставаться".
На сцене не просто красавицы: среди них врачи, экономисты, аграрии, технологи и даже дирижеры. Серьезные профессии - дополнение к внешней красоте.
На финальных шоу всегда присутствует Президент. Поддержать участниц Первый приехал и сегодня.
Конкурс не только про красоту, но еще и про интеллект. Немного подслушав закулисье, девушки очень переживали по поводу каверзных вопросы от жюри.
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
"Я был на всех прогонах, репетициях, наблюдал, как девушки готовятся. У нас действительно прекрасные, красивые и умные девушки. Это отличный шанс показать всему миру, насколько у нас все здорово и какие белорусские девушки - лучшие".
Лейтмотив шоу 2025 года вдохновлен космической тематикой. Акцент - на внутренней вселенной каждой из участниц.
Илья Баранов, режиссер финала конкурса "Мисс Беларусь - 2025":
"Каждая девушка - загадка со своим внутренним миром. Мы решили пофантазировать, и получилось 24 прекрасные планеты".
Случилась и непредвиденность: одна из финалисток по состоянию здоровья выбыла из гонки красоты. Что касается выходов, всего у девушек 5 дефиле.
Элеонора Качаловская, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2023":
"В этом сезоне действительно сильнейший набор. Девушки настроены по-боевому: они хотят не просто победить, но и получить опыт. У них горят глаза, есть желание действовать".
Красота прекрасного пола не ограничивается титулами. Эта красота буквально везде: в том, как белоруски умеют вдохновлять или создавать атмосферу уюта дома. Грандиозный внутренний мир, порядочность и доброта - лишь малая часть качеств, которые и делают каждую белоруску той самой королевой красоты.