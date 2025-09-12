Чернецкий: Это шанс показать всему миру, что белорусские девушки лучшие

Самую красивую девушку страны выбрали в столичном Дворце спорта. Там прошел финал конкурса "Мисс Беларусь". Сцена превратилась в космическую галактику. Каждая участница выходила в образе своей планеты с уникальной историей и характером. Поддержать с трибуны претенденток на корону приехал и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

18-летняя Алена Кучерук из Полоцка будет представлять имидж Беларуси на престижном конкурсе "Мисс Вселенная".

Путь ко дню Х стартовал с кастингов еще весной. Из 600 девушек жюри отобрало 24 самых ярких и харизматичных. Месяц назад грации приехали в Минск на марафон красоты. Их ждали ежедневные репетиции, дефиле, фотосессии, благотворительные акции никаких компромиссов.

Дарья Бравая, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2025":

"Я не ожидала такой сплоченности коллектива, такой поддержки. Бывали разные ситуации: что-то грустное, что-то веселое, и мы всегда делили эти эмоции вместе. Теперь, конечно, очень грустно со всеми расставаться".

На сцене не просто красавицы: среди них врачи, экономисты, аграрии, технологи и даже дирижеры. Серьезные профессии - дополнение к внешней красоте.

На финальных шоу всегда присутствует Президент. Поддержать участниц Первый приехал и сегодня.

Конкурс не только про красоту, но еще и про интеллект. Немного подслушав закулисье, девушки очень переживали по поводу каверзных вопросы от жюри.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Я был на всех прогонах, репетициях, наблюдал, как девушки готовятся. У нас действительно прекрасные, красивые и умные девушки. Это отличный шанс показать всему миру, насколько у нас все здорово и какие белорусские девушки - лучшие".

Лейтмотив шоу 2025 года вдохновлен космической тематикой. Акцент - на внутренней вселенной каждой из участниц.

Илья Баранов, режиссер финала конкурса "Мисс Беларусь - 2025":

"Каждая девушка - загадка со своим внутренним миром. Мы решили пофантазировать, и получилось 24 прекрасные планеты".

Случилась и непредвиденность: одна из финалисток по состоянию здоровья выбыла из гонки красоты. Что касается выходов, всего у девушек 5 дефиле.

Элеонора Качаловская, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2023":

"В этом сезоне действительно сильнейший набор. Девушки настроены по-боевому: они хотят не просто победить, но и получить опыт. У них горят глаза, есть желание действовать".