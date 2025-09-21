Черта, делившая Беларусь на запад и восток - какие поезда останавливались в Негорелом

Белорусы всегда выступают за мир и дружбу, вместе противостоят любым нападкам и чтут свою историю. Своеобразным символом нашего единства принято считать небольшой агрогородок Негорелое в Дзержинском районе Минской области. В 1871 году через этот населенный пункт прошла Московско-Брестская железная дорога, была открыта станция. После Рижского мирного договора и до 17 сентября 1939 года Негорелое было последней советской пограничной станцией. Не зря ее называют окном в Европу.

Через нее проходил путь многих известных лидеров, деятелей науки и культуры, дипломатов, спортсменов. Среди них Толстой, Горький, Купала, Колас, Маяковский и многие другие. Здесь ловили японского шпиона и пресекали попытки провоза контрабанды. Что из себя представляла старая граница? Какие предметы того периода удалось сохранить? И как события этого небольшого периода повлияли на становление белорусской государственности?

Серпом разрубила многолетние связи между соседями и родственниками - так обычно описывают границу согласно Рижскому мирному договору, который разделил Беларусь на две части. На карте просто жирная полоса, а в жизни тысячи сломанных судеб.

Черта, которая делила Беларусь на запад и восток - какие поезда останавливались в Негорелом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd2ba6e7-03ec-4283-af01-d763cbf2c32a/conversions/0081110b-fcf1-40b2-9ec7-b3128e5efeaf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd2ba6e7-03ec-4283-af01-d763cbf2c32a/conversions/0081110b-fcf1-40b2-9ec7-b3128e5efeaf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd2ba6e7-03ec-4283-af01-d763cbf2c32a/conversions/0081110b-fcf1-40b2-9ec7-b3128e5efeaf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd2ba6e7-03ec-4283-af01-d763cbf2c32a/conversions/0081110b-fcf1-40b2-9ec7-b3128e5efeaf-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Здесь был создан Западный пограничный округ, который разделял нашу современную Республику Беларусь на две половины. Так было до 1939 года", - рассказала старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Обухова.

Железнодорожными воротами в страны Западной Европы стала небольшая пограничная станция Негорелое. Здесь построили красивое двухэтажное здание с огромными окнами и высокими потолками, рестораном и даже парикмахерской. Гостей, въезжающих в СССР, встречали словами "Привет трудящимся Запада", а тех, кто направлялся в Польшу, провожали лозунгом "Коммунизм сметет все границы".

"На тот момент это была небольшая деревушка, но когда там построили уже железнодорожную станцию, то, конечно, населенный пункт стал разрастаться очень активно. Там появилось современное здание железнодорожного вокзала. Там появились очень важные услуги, потому что построили ресторан, парикмахерскую, таможенный зал, где досматривали пассажиров. Поезда перемещались потом до Столбцов и из Столбцов приезжали в Негорелое. Но это были международные поезда", - поделилась научный сотрудник Дзержинского районного историко-краеведческого музея Людмила Гуринович.

Историю своего местечка бережно хранит начальник действующей станции Негорелое Марина Воронович. Здесь когда-то работали ее дедушка и бабушка. Сохранилось и фото станции, во время Великой Отечественной войны здание уничтожили немцы.

Черта, которая делила Беларусь на запад и восток - какие поезда останавливались в Негорелом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/772db514-0304-4235-9463-1330a0cdea56/conversions/3d5b9d52-406f-4035-a288-a4388ee25e2a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/772db514-0304-4235-9463-1330a0cdea56/conversions/3d5b9d52-406f-4035-a288-a4388ee25e2a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/772db514-0304-4235-9463-1330a0cdea56/conversions/3d5b9d52-406f-4035-a288-a4388ee25e2a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/772db514-0304-4235-9463-1330a0cdea56/conversions/3d5b9d52-406f-4035-a288-a4388ee25e2a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я считаю Негорелое своей родиной, здесь мои корни. Все мое детство проходило именно в Негорелом. Дедушка и бабушка проработали именно на этой станции. Бабушка была дежурной по переезду, а дедушка был приемо-сдатчиком груза и багажа", - поделилась воспоминаниями Марина Воронович.

Через Негорелое проезжали многие зарубежные и советские художники, музыканты, артисты, ученые, писатели: Михаил Шолохов, Агния Барто, Алексей Толстой, Александр Куприн, Янка Брыль, Пимен Панченко.

Несколько раз в Негорелом был Владимир Маяковский, которого советская власть часто пускала за рубеж. Станция упоминается в одном из его стихотворений.

Отсюда отправляли зерно, лес, сельскохозяйственную и молочную продукцию на Запад.

"У нас ходил поезд Париж - Маньчжурия. Поезда доходили до Негорелого, Маньчжурия - Негорелое, а дальше был поезд Столбцы - Париж. Поезда приходили в Негорелое. Здесь они проходили таможенный досмотр. В сопровождении таможенников и пограничников они ехали до погранперехода. Погранпереход находился между станциями Негорелое и Колосово", - рассказала Марина Воронович.

Черта, которая делила Беларусь на запад и восток - какие поезда останавливались в Негорелом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa77cdb-28a6-4693-ad32-048e78977089/conversions/09465c53-face-44fb-b5bb-8afe4064c9af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa77cdb-28a6-4693-ad32-048e78977089/conversions/09465c53-face-44fb-b5bb-8afe4064c9af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa77cdb-28a6-4693-ad32-048e78977089/conversions/09465c53-face-44fb-b5bb-8afe4064c9af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fa77cdb-28a6-4693-ad32-048e78977089/conversions/09465c53-face-44fb-b5bb-8afe4064c9af-xl-___webp_1920.webp 1920w

Заглянуть в Негорелое 1920-1930-х годов можно и сегодня. По снимкам и воспоминаниям очевидцев погранзаставу воссоздали в военно-историческом комплексе. Здесь здание таможни, комендатуры, казарма, где жили пограничники, столовая.

К пограничникам того периода предъявлялись особые требования. Во-первых, здесь не могли служить сами белорусы, чтобы не было никакой контрабанды. А во-вторых, немаловажную роль играли физические данные - рост не ниже 170 см, а вес не меньше 70 кг.

17 сентября 1939 года граница между Западной и Восточной Белоруссией все же была стерта. Начался освободительный поход Красной армии на запад. И это стало поворотным моментом в летописи белорусской государственности.

Черта, которая делила Беларусь на запад и восток - какие поезда останавливались в Негорелом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b754529-c646-4f98-8177-9b49b77eee1f/conversions/e3ecf3a3-38b8-436f-81b0-40174b4cb6ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b754529-c646-4f98-8177-9b49b77eee1f/conversions/e3ecf3a3-38b8-436f-81b0-40174b4cb6ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b754529-c646-4f98-8177-9b49b77eee1f/conversions/e3ecf3a3-38b8-436f-81b0-40174b4cb6ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b754529-c646-4f98-8177-9b49b77eee1f/conversions/e3ecf3a3-38b8-436f-81b0-40174b4cb6ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

"17 сентября исторически соединились две половинки Беларуси. И до сих пор благодаря 17 сентября у нас единая, крепкая и растущая экономически Республика Беларусь. Наша страна славится тем, что у нас есть патриотическое воспитание, у нас люди помнят свое прошлое, хранят свои семейные альбомы, часто рассказывают детям, как развивалась и жила их семья", - отметила Наталья Обухова.