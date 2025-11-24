Честь и ответственность: почему кадеты и суворовцы считаются военной элитой Беларуси

Самое известное в Беларуси военное училище - суворовское. О нем знают буквально все. В 2025 году ему исполняется 72 года.

Но мало кто знает, что кроме него в Беларуси существует еще 12 кадетских училищ. В 2025 году также исполняется 15 лет системе кадетского образования в Беларуси. Казало бы, только начиналась история патриотического воспитания суворовского училища, а сейчас выбор гораздо больше. По его образцу стали открывать другие учебные военные заведения. Например, в Могилеве, Слуцке, Гродно, Витебске, Борисове, Полоцке, под Барановичами. Чтобы показать ребятам жизнь в условиях, приближенных к армейским будням, проводятся в таких учреждениях Дни открытых дверей. После них многие и решаются на этот серьезный жизненный шаг.

"После дня открытых дверей я пришел и решил начать бегать. Понял свой первый результат, там совсем все плохо было. Но перед школой (а я учился во вторую смену) бегал, подтягивался", - рассказал один из воспитанников училища. Другие ребята признались, что в учебном заведении есть дружба, коллектив, все стоят друг за друга, все друг друга поддерживают и помогают.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе УО "Минское суворовское училище":

"Первые суворовские училища появились в СССР в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны. И основной целью было спасти детей погибших красноармейцев, партизан, бойцов Красной армии. Со временем количество училищ росло, и в 1953 году было создано Минское Суворовское военное училище. Это было уже поствоенное время. Республика восстанавливалась после войны. Со временем цели и задачи училища несколько корректировались, то есть от спасения детей войны училище перешло к задаче воспитания элиты государства, в том числе военной элиты государства".

К слову, Минское суворовское училище является тому подтверждением. Среди его выпускников множество военачальников и государственных деятелей. Если в давние времена кадетов обучали дисциплине, этикету, поведению в обществе, учили выживать в тяжелых условиях, то сейчас к этому добавилось владение современной техникой. После обычных занятий, которые проходят прямо в училищах, ребята развивают свои технические способности. Пока в это время обычные дети после школы играют в бесполезные компьютерные игры, здесь ребята занимаются киберспортом (обычным спортом, само собой, тоже). Каждый из суворовцев должен попытать себя в качестве оператора беспилотного летательного аппарата. Из тех, у кого получается управлять дроном, формируют команду международного уровня. Кстати, команда из учащихся суворовского училища из 35 мировых находится в пятерке лучших по последним показателям.

Помимо того, что дети развивают технические способности после учебы, они с легкостью смогут поступить в вузы любой направленности, в том числе технические и силовые. Последнее, конечно, в приоритете, чтобы обеспечить военные ведомства молодыми, талантливыми, а главное, воспитанными в патриотизме кадрами.

Суворовец - это тот же военный, только маленький. Здесь развивают не только физподготовку, силу духа, сплоченность, обучают техническим наукам, но и приобщают к труду. Учащиеся суворовского училища полностью убирают его территорию сами. Здесь нет уборщиц.

Это учит ценить и уважать чужой труд с детства, ведь эти ребята знают, когда ты будешь сорить, твоему другу придется убирать это. И потом наоборот. Конечно, суворовское военное училище является самым жестким по дисциплине.

Для детей здесь предусмотрено круглосуточное пребывание, домой возвращаются только на каникулы и в заслуженный отпуск.

"Я не просто констатирую, а с уверенностью говорю, что выпускники пока лишь Минского суворовского военного училища уже занимают достаточно высокие должности, в том числе находятся у руля белорусского государства, занимают ответственные посты на производствах. Не зря Президент (Беларуси Александр Лукашенко. - прим. news.by) отдает предпочтение руководителю военному человеку. А суворовец и кадет - это элита военных", - отметил председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз суворовцев и кадет" Алексей Кашпур.

В Минском кадетском училище сделан упор на воспитание будущих пограничников. Ребята также плотно изучают управление беспилотниками и могут занять себя в любой нише, которая по душе, - то ли творчество, то ли спорт. Пока мальчишки их возраста только играют в пистолетики, они разбирают и собирают настоящий автомат на время.

Денис Сергеев, директор ГУО "Минское городское кадетское училище":

"В кадетском училище нет такого предмета, как трудовое обучение. Зато есть такой предмет, как допризывная и медицинская подготовка. С первых дней нахождения в училище мы всячески подчеркиваем, что с 13-14 лет мальчишки изучают достаточно серьезные вещи военного компонента для своего возраста".

Также с детства ребятам прививают чувство субординации, даже будучи в одном возрасте, они знают, кто есть кто. В каждой роте есть свой старший - кадет, который своими лидерскими способностями заслужил быть главным и которому подчиняются остальные ребята. Это и есть их первые руководящие должности. Есть, к примеру, звание старшего вице-сержанта, некоторые находятся в должностях командира отделения или заместителя командира взвода.

В Минское городское кадетское училище молодой человек поступает в 13-14 лет, а в подчинении спустя время у него может быть семь кадет, которыми он командует.

И хоть ребята здесь всегда при деле, современные гаджеты также существуют в их жизни, но после учебы и в свободное от службы время.

На самом деле, подчеркнул Денис Сергеев, времени у кадет не очень много - буквально вечером час-полтора. Но ребята находят возможность пообщаться с родителями, с друзьями и близкими. Порядок выдачи телефонов следующий - сначала кадеты обращаются к воспитателю, который выдает телефон в установленное время, и ему же отдают его обратно.

Кадеты - это про порядок и порядочность, воспитание и воспитанность, честь и честность. Как показывает статистика, даже когда кадет идет в увольнительный, он несет свое звание с достоинством всюду.

Уроки у ребят в училище проходят так же, как и в школе, разве что с элементами военного дела. У них та же программа, те же учебники и та же домашняя работа. Проявить себя здесь ребята могут в разных направлениях, и это не только военное дело. У кого больше наблюдается склонность к творчеству, участвуют в театральной деятельности и ансамблях.

Кстати, строевую подготовку линейные оттачивают на плацу в любую погоду. С ней потом ребята выступают как на государственных праздниках, так и на своих внутренних. После того, как кадеты доведут до совершенствования строевой шаг у себя в училищах, раз в год они демонстрируют свое мастерство на плацу Военной академии Республики Беларусь перед руководством комендатуры. Ребята демонстрируют всю свою красоту, изящность, умение держаться на плацу.

"Абсолютное большинство пойдет учиться в силовые учреждения образования и свяжут свою жизнь с Вооруженными Силами Беларуси или с другими войсками. Я, как начальник Военной академии, хочу, чтобы они все пришли ко мне", - сказал начальник Военной академии Андрей Горбатенко.

То, что к кадетское воспитание востребовано, показывает статистика. 13 училищ забиты под завязку, а конкурс при поступлении составляет примерно восемь человек на место. Открываются все новые и новые военные учреждения образования для детей. Самое молодое среди всех - Борисовское. Оно открылось два года назад, но уже популярность его зашкаливает. Если в других акцент сделан на патриотическом воспитании, то здесь еще ставка и на помощи неблагополучным семьям, состоящим на учете в СОП. В первую очередь набирают детей из опекунских семей, из детских домов семейного типа.

В школах также развивают патриотизм. Почти во всех белорусских учреждениях есть военно-патриотические классы, и желающих попасть в них - множество. Из-за высокого спроса такие классы создают во всех регионах Беларуси. В последующем эти ребята становятся учащимися кадетских училищ, а после учащимися и силовых вузов. На это и сделана ставка, но если ребенок обучался в военно-патриотическом классе или кадетском училище на государственном обеспечении, то это не значит, что он обязан поступать по военному направлению, а родители ничего не должны в таком случае государству, разве что благодарность за хорошее воспитание.

Воспитанники военно-патриотических клубов хоть и учатся в школах, но также принимают присягу - все, как у военных. На площади Государственного флага в Минске осенью 2025-го более 270 ребят поклялись быть верными Родине. Каждый из них получил удостоверение и Кодекс чести.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Республики Беларусь:

"Уверен: такой день они запомнят навсегда. Ребята дали слово на верность Республике Беларусь. И, как сказал Владыка (Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. - прим. news.by), тот человек, который дал слово, его всегда должен держать. Когда мы поздравляли ребят с принесением торжественной клятвы, у них горели по-особенному глаза. Видно, что это их призвание. Многие из них желают поступить в Академию Министерства внутренних дел и другие вузы силового ведомства. Но самое главное, что сегодня ребята уже готовы защищать Родину".

В военно-патриотических клубах начинают обучать пилотированию. В гимназии № 25 имени Риммы Шершневой г. Минска недавно заработал класс по управлению дронами. У школьников появилась возможность заниматься на реальных моделях, ознакомиться с их устройством. Это для тех, кто не готов идти в кадетское училище с круглосуточным пребыванием, а хочет быть рядом с семьей, но при этом обучаться военному делу.

Директор гимназии № 25 имени Риммы Шершневой г. Минска Татьяна Яновская заявила, что их военно-патриотический клуб является уникальным, потому как сочетает традиционные формы патриотического воспитания молодежи с передовыми технологиями. Задача клуба - не просто подготовить будущих операторов БПЛА, а прежде всего высококвалифицированных лидеров. Ребят, которые сформируют твердую убежденность, что навыки и умения, которые они приобретут в гимназии, послужат развитию Беларуси в дальнейшем.

Слово "кадет" с французского языка переводится как "младшее", более точный его смысл, вложенный самими французами, такой: "маленький будущий возглавитель". В современном понимании слово "кадет" трактуется намного шире. Это не чин и не звание, а состояние души, воспитанной и взращенной на лучших традициях героической истории Беларуси, когда понятия чести, справедливости, благородства, верности, долгу прививаются со школьной скамьи.

Почему белорусские кадеты - это не прошлое в музее, а настоящее и будущее. Как Беларусь воспитывает себе защитников и лидеров. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.