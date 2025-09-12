"Понравился дух братства" - чем увлекают ребят военно-патриотические клубы

На каникулах юным патриотам пришлось забыть о гаджетах для пустого дрифта по волнам интернета, ведь они каждую минуту, свободную от учебы, проводили с пользой. Побывав в такой атмосфере однажды, практически все просятся в лагерь снова и едут, если не на вторую смену подряд, то новым летом обязательно.

Командный дух у ребят царил и на соревнованиях, и во время поездок по знаковым местам Беларуси. И если все когда-то начиналось с одного клуба в элитной части внутренних войск МВД, то сегодня таких клубов по Беларуси насчитывается 23.

"На базе 19 из них летом 2025-го работали военно-патриотические лагеря. Всего было проведено 114 смен таких лагерей, их посетили более 1 тыс. замечательных ребят и девчонок. Традиционно программу обучения в военно-патриотических лагерях составляла начальная военная подготовка, но каждый лагерь имел свою специфику. Кроме того, в основу легло изучение углубленной истории Великой Отечественной войны и истории Республики Беларусь. Ребята посетили памятные места, мемориальные комплексы Беларуси. Программа подготовки военно-патриотических лагерей - это не просто набор тем, часов и занятий, а отражение суровой действительности происходящего у южных границ республики, что переложено на бумагу под названием "Программа проведения занятий военно-патриотического клуба", - рассказал помощник начальника управления - начальник отделения гражданско-патриотического воспитания ГУКВВ МВД Беларуси Руслан Шиг.

Руслан Шиг

В программу включены предметы начальной военной подготовки, в рамках которой предусмотрена физическая, огневая и тактическая подготовка, рукопашный бой, выживание в экстремальных условиях. Отдельным блоком ребята провели более 4 часов каждой смены на таких мемориальных комплексах, как "Линия Сталина", Хатынь, Тростенец, Музей истории Великой Отечественной войны.

Летний лагерь - это фактически как военно-патриотический клуб с тем же широким набором занятий и всесторонним развитием. Разница состоит только в том, что летом есть возможность заниматься каждый день и жить в условиях лагеря, где рядом находится плечо товарища, а утром и вечером царит другая атмосфера, которая заряжает энергией и стимулом к новым победам.

"Я занимаюсь в военно-патриотическом клубе "Рысь". За достаточно долгий срок многому научилась. Сейчас работаю в лагере "Доблесть" в качестве вожатой, старшего помощника офицеров. Слежу за детьми, помогаю проводить занятия - огневую, медицинскую подготовку. Рассказываю и показываю навыки, которыми обладаю благодаря клубу, учу детей, которые приехали из разных уголков Беларуси. У меня есть гордость, что именно я их этому обучаю", - поделилась 16-летняя Полина Гончарик.

Отец одного из участников клуба Виктор Дацкив отметил, что его сыну очень понравилось в лагере. По словам мужчины, мальчик после него стал более собранным. Второй положительный момент - не было телефонов, компьютера и интернета. Ребята занимались военной подготовкой. Виктор Дацкив сказал, что и его дочь также хочет пойти в военно-патриотический клуб, поэтому отец в 2026 году обязательно отправит своих детей в такой лагерь.

"Мне нравится в лагере последняя ночь, потому что разжигают костер, играют в волейбол, футбол", - сказал 10-летний Егор Лабуренко.

Егор Лабуренко

Лето - время событий, которое выпускники клубов ожидают всегда с нетерпением. Ведь именно в это время можно ощутить драйв, который потом невозможно забыть. Это военно-полевой сбор, где можно проявить себя в разных дисциплинах - от спортивной стрельбы до полосы препятствий, провести прекрасную пару дней с друзьями на свежем воздухе, с дискотекой и вечерним костром под гитару. Воспитание, навыки, знания, полученные в клубах, уже стали образом жизни для многих ребят - 71 юный патриот в ходе вступительной кампании-2025 выбрал для себя учебу в военных вузах, в их числе были и продолжатели семейных династий людей в погонах.

Вадим Кракосевич, курсант факультета внутренних войск, выпускник ВПК "Рысь":

"Пришел в клуб 3,5 года назад. За это время я приобрел много друзей, навыков. Решил поступать на факультет внутренних войск, так как всегда интересовала военная тема. Теперь я в четвертом поколении являюсь военным".

Отрадно, что среди поступивших в ВУЗы силового блока и 12 девчат.

Статистические данные

"Дух братства мне очень нравился, поэтому решил поступать на факультет внутренних войск. В ВПК все друг другу помогали, и здесь на факультете так же", - подчеркнул курсант факультета внутренних войск, выпускник ВПК "Защитник" Роман Моргунов.

А в Академии МВД среди новеньких курсантов - 12 выпускников ВПК, среди которых пять девочек. Поступившие выбрали уголовно-исполнительный факультет, факультет права и криминальной милиции. Не менее результативными оказались и военные факультеты других ключевых вузов Беларуси и России.

"Я хотел стать офицером еще со школы, а после клуба это серьезно приблизило мою идею к исполнению. Благодаря этому я поступил на факультет внутренних войск, занимаюсь здесь и скоро стану офицером", - отметил курсант факультета внутренних войск, выпускник ВПК "Рысь" Максим Данилевский.

Курсанты факультета внутренних войск

Примечателен факт, что инструкторами и вожатыми военно-патриотических клубов наравне с военнослужащими внутренних войск стали ребята-воспитанники военно-патриотических клубов, освоившие базовую и повышенную программу обучения в ВПК. Дети и многие родители обратили внимание и на то, что если первоначально ребят беспокоило, сколько они смогут проводить времени с телефоном, насколько им будет выделяться времени на это в сутки, то к концу смены многие просто забыли о телефонах, оставляли их на полках и практически не прибегали к пользованию ими.

По словам Руслана Шига, поспособствовали этому командные игры на открытом воздухе, проведение вечернего времени у костра с гитарой, в палатках, с просмотром фильмов под открытым небом.

Традиционно военно-патриотические лагеря - место, где подбираются кандидаты для обучения в военно-патриотических клубах. "Наиболее подготовленные и проявившие себя ребята станут кандидатами для зачисления уже с сентября и пройдут программу обучения военно-патриотического клуба, что позволит им в дальнейшем стать кандидатами для поступления в вузы силового блока - в Военную академию Республики Беларусь, Академию МВД, Могилевский институт МВД и другие военные специальности гражданских вузов. В подтверждение моих слов хотелось бы обратить внимание, что из 197 выпускников военно-патриотических клубов 2025 года более 100 поступили в вузы системы обеспечения Национальной безопасности", - уточнил Роман Шиг.

Инструктор-офицер военно-патриотического клуба

То, что военно-патриотические клубы в последние годы показывают высший пилотаж, видят и родители. Их дети меняются, а улицу и телефоны вытесняют занятия по интересам. Юные патриоты настроены защищать Родину, стоят на страже не только правопорядка, но и сохранения исконных традиций, культуры, народной исторической памяти и семейных ценностей.

Почему долг, честь и совесть являются не пустыми словами для юных патриотов. Как воспитывают маленьких героев, подробнее смотрите в специальном репортаже.