"Четыре фронта - одна Победа". Внуки великих полководцев Великой Отечественной прибыли в Минск

Событием, посвященным 80-летию Великой Победы, объединяющим страны и поколения, стал визит в Минск наследников легендарных полководцев. Внуки Ивана Баграмяна и Георгия Захарова, Константина Рокоссовского и Ивана Черняховского прибыли в белорусскую столицу из Москвы, чтобы стать участниками акции под названием "Четыре фронта - одна Победа".

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Инициатива, организованная Мингорисполкомом, Фондом мира, Национальной академией наук и Фондом сохранения исторической памяти имени Баграмяна, еще раз перевернула страницы истории и стала настоящим открытием для молодежи.

Хроника событий Великой Отечественной войны

23 июня 1944 года Красная Армия начала стратегическую наступательную операцию, названную в честь Петра Ивановича Багратиона. Планы советских войск были такие: разгромить группу вражеских армий "Центр", вытеснив их со своих территорий, и начать освободительный поход по Европе прямо к логову зверя. Свою стратегию военачальники выстраивали на одновременном ударе по немецким войскам в разных направлениях.

1-м Прибалтийским фронтом командовал генерал Баграмян, 1-м Белорусским - генерал Рокоссовский, 2-м Белорусским фронтом - генерал-полковник Захаров и 3-м Белорусским - генерал-полковник Черняховский. С разведки боем началось движение советских войск на запад.

За два месяца в результате слаженных действий командующих и вверенных им армий, а также благодаря самоотверженности бойцов и вере в победу территория Беларуси стран Балтии и часть теперешней Польши была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. стран Балтии и часть теперешней Польши была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

День Великой Победы становился все ближе благодаря боевой солидарности четырех фронтов.

29 августа 1944 года - официальная дата успешного окончания операции "Багратион"

В мирной Беларуси, отметившей 80-ю годовщину освобождения, снова соединили стратегические четыре фронта. В страну, ставшую личной историей для великих военачальников Баграмяна, Черняховского, Рокоссовского и Захарова, приехали их наследники - внуки.

И снова "Четыре фронта - одна Победа". Теперь это уже название патриотической акции, которая объединила гостей с белорусами и подарила теплые и важные встречи. Проект придумали и реализовали в Минске.

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Иван Баграмян, внук Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна: "Маршал Иван Христофорович Баграмян, который в операции "Багратион" командовал 1-м Прибалтийским фронтом, всегда говорил, что мы смогли одержать победу в этой страшной войне только потому, что был единый советский народ".

От предков к потомкам. Баграмян, Рокоссовский Захаров и Черняховская-младшая посетили четыре минские школы. В маршруте памяти 11-я гимназия, которая уже носит имя Ивана Черняховского, а также школа под номером 62, которой в эти дни торжественно присвоено имя Георгия Захарова, СШ № 118, получившая имя Константина Рокоссовского, и средняя школа № 148, которая отныне носит имя дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна. В честь знакового события в 148-й школе открыли музей Ивана Христофоровича.

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Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района г. Минска: "Должны знать историю своей страны. Мы должны помнить тех героев, которые отдавали свои жизни, свою молодость, свое здоровье для того, чтобы мы сегодня жили в мирной стране. Мы очень рады, что именно нам была оказана такая честь, что наша 148-я школа мира будет носить имя Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна".

Музей Баграмяна - это богатая экспозиция, вместившая в себя историю Беларуси от древнеславянских расселений на наших землях до полета первой белоруски в космос. Но особый раздел здесь посвящен Великой Отечественной войне и личности выдающегося полководца Ивана Баграмяна.

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Музей Баграмяна открыт и уже приглашает на экскурсии. А вскоре эстафету памятных экспозиций подхватит музей Рокоссовского. Внук маршала Константин Вильевич заявил о создании своеобразного музейного мемориала при средней школе № 118. Внук военачальника пообещал: он поможет с наполнением, предоставит памятные документы и фотографии.