Чирков: Европейские политики все меньше склонны терпеть то, что делает Зеленский

"Очевидно, что европейские политики все меньше склонны терпеть то, что делает Зеленский в плане своих пиар-компаний. Более яркий пример - это то, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, который ему был присвоен в 2023 году. Это показывает то, что общий европейский вектор продолжает поддерживать Украину, но через граждан недовольство проникает в высшие политические эшелоны. Естественно, они недовольны, и в данном случае президент Польши также высказывает очень серьезное недовольство", - отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления Максим Чирков.