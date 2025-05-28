Число участников учений "Запад-2025" сократят в 2 раза

Учения "Запад-2025" перенесут вглубь территории Беларуси. Такое заявление сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин в Бишкеке на полях совета глав оборонных ведомств ОДКБ.

По интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда были несопоставимы с мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства - члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт их проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств, заявил министр.

"Невзирая на то что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Республики Беларусь так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учений "Запад-2025". Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь", - отметил Виктор Хренин.

В Минобороны Беларуси отмечают: чтобы оправдать ожидания польской стороны, на полигоне под Гродно будет организовано ротное тактическое учение. Ранее было озвучено, что белорусско-российские маневры "Запад-2025" пройдут в сентябре, в них примут участие более 13 тыс. военнослужащих. Но сегодня уже принято решение о сокращении количества участников в 2 раза, это предусмотрено уточненным замыслом совместных учений. Следовательно, маневры, согласно Венскому документу, носят статус не наблюдаемых. Но Беларусь оповестит все страны о проводимых мероприятиях и параметрах учения.

Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси:

"Беларусь оповестит все государства о проводимых мероприятиях и их параметрах. При этом мы намерены также организовать наблюдение за данными учениями, чтобы все могли увидеть, что происходит, что учения действительно носят оборонительный характер и где они проходят".