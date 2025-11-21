3.68 BYN
Чистота и безопасность во дворах: коммунальные службы готовы к зимнему сезону
Коммунальные службы Минска готовы к зимнему сезону. Для оперативного реагирования на вызовы погоды в городе будет задействовано более 100 единиц снегоуборочной техники.
Особое внимание уделено уборке тротуаров. Для этого подготовлено более 120 единиц снегоуборщиков и райдеров. Кроме того, для обработки пешеходных тротуаров и лестниц заготовлено 2,5 тыс. т противогололедных материалов.
Анастасия Сулимская, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:
"ЖРЭО районов укомплектованы необходимым инвентарем, заготовлено более 5 тыс. снеговых лопат. Ведется подготовительная работа для уборки снега и наледи с крыш".
Также укомплектованы бригады водителей и механиков. Комплексный подход и своевременное обучение позволят оперативно справиться с сезонными осадками.