Чистота и безопасность во дворах: коммунальные службы готовы к зимнему сезону

Коммунальные службы Минска готовы к зимнему сезону. Для оперативного реагирования на вызовы погоды в городе будет задействовано более 100 единиц снегоуборочной техники.

Особое внимание уделено уборке тротуаров. Для этого подготовлено более 120 единиц снегоуборщиков и райдеров. Кроме того, для обработки пешеходных тротуаров и лестниц заготовлено 2,5 тыс. т противогололедных материалов.

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:

"ЖРЭО районов укомплектованы необходимым инвентарем, заготовлено более 5 тыс. снеговых лопат. Ведется подготовительная работа для уборки снега и наледи с крыш".